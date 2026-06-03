  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд відмовив військовослужбовцю у довідці про травму через висновок службового розслідування військової частини

21:38, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд підтримав військову частину, яка не видала довідку, оскільки розслідування не підтвердило факт поранення під час захисту Батьківщини.
Суд відмовив військовослужбовцю у довідці про травму через висновок службового розслідування військової частини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив військовослужбовцю в зобов’язанні видати довідку про обставини травми.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи №440/1270/26

1 травня 2026 року Полтавський окружний адміністративний суд розглянув адміністративний позов військовослужбовця до військової частини про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії військової частини, які полягали у ненаданні довідки про обставини травми, отриманої 26 жовтня 2022 року, та зобов’язати військову частину видати таку довідку за формою, передбаченою Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402.

На обґрунтування позову позивач вказував, що 26 жовтня 2022 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу він отримав травми грудного відділу хребта та запалення лівого колінного суглобу. Позивач стверджував, що обставини поранення підтверджуються наявними доказами, а відсутність довідки порушує його права на соціальний захист та встановлення причинного зв’язку захворювання з виконанням обов’язків військової служби.

Військова частина у відзиві на позов заперечувала проти задоволення вимог. Згідно з довідкою гарнізонної військово-лікарської комісії від 18 січня 2023 року № 725, захворювання позивача (ізольований остеохондроз грудного відділу хребта, деформуючий спондильоз, спондилогенна торакалгія, хронічна сенсоневральна приглухуватість та інші) визнано пов’язаним з проходженням військової служби, але не пов’язаним із захистом Батьківщини.

За результатами службового розслідування, проведеного на підставі рапорту позивача, комісією військової частини складено акт проведення розслідування нещасного випадку від 5 березня 2023 року. Наказом командира військової частини № 102 від 05 березня 2023 року «Про підсумки службового розслідування за фактом поранення військовослужбовця» встановлено, що факт отримання поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, не підтвердився. Зокрема, витяг з журналу бойових дій та пояснення свідків не містили достатніх підстав для визнання травми бойовою.

На підставі цього висновку військова частина листом від 24 грудня 2025 року відмовила позивачу в оформленні та видачі довідки про обставини травми за формою № 5.

Що вирішив суд

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову в повному обсязі.

Суд встановив, що на момент розгляду справи чинним є акт службового розслідування та наказ командира військової частини від 5 березня 2023 року, які не були оскаржені позивачем в установленому порядку. Нормативно-правові акти не передбачають можливості проведення повторного службового розслідування за відсутності оскарження первинного.

Суд вказав, що перевірка правильності постанови військово-лікарської комісії щодо причинного зв’язку захворювання та оцінка медичних діагнозів не входять до компетенції адміністративного суду. Суд не вправі підміняти військово-лікарську комісію та переглядати її дискреційні повноваження щодо встановлення причинного зв’язку травми.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постановах від 26 лютого 2025 року у справах № 240/13173/22 та № 600/3273/22-а, від 16 квітня 2025 року у справі № 160/31586/23, а також від 10 лютого 2022 року у справі № 160/7153/20. Згідно з цією практикою, адміністративний суд перевіряє лише законність і дотримання процедури прийняття рішень суб’єктами владних повноважень, але не може втручатися в оцінку медичних показань та перебирати на себе повноваження Центральної військово-лікарської комісії.

Суд дійшов висновку, що відмова військової частини у видачі довідки про обставини травми є правомірною, оскільки ґрунтується на результатах проведеного службового розслідування та постанові військово-лікарської комісії. Протиправних дій чи бездіяльності відповідача не встановлено.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові військовослужбовці ВЛК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд підтвердив звільнення працівника, який 3 місяці не виходив на роботу через заблокований акаунт

Верховний Суд перевірив звільнення за прогул і підтвердив: відсутність на роботі три місяці без доказів поважних причин є підставою для розірвання трудового договору.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]