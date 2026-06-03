Суд відмовив військовослужбовцю у довідці про травму через висновок службового розслідування військової частини

Суд підтримав військову частину, яка не видала довідку, оскільки розслідування не підтвердило факт поранення під час захисту Батьківщини.

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Полтавський окружний адміністративний суд відмовив військовослужбовцю в зобов’язанні видати довідку про обставини травми.

Обставини справи №440/1270/26

1 травня 2026 року Полтавський окружний адміністративний суд розглянув адміністративний позов військовослужбовця до військової частини про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії військової частини, які полягали у ненаданні довідки про обставини травми, отриманої 26 жовтня 2022 року, та зобов’язати військову частину видати таку довідку за формою, передбаченою Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402.

На обґрунтування позову позивач вказував, що 26 жовтня 2022 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу він отримав травми грудного відділу хребта та запалення лівого колінного суглобу. Позивач стверджував, що обставини поранення підтверджуються наявними доказами, а відсутність довідки порушує його права на соціальний захист та встановлення причинного зв’язку захворювання з виконанням обов’язків військової служби.

Військова частина у відзиві на позов заперечувала проти задоволення вимог. Згідно з довідкою гарнізонної військово-лікарської комісії від 18 січня 2023 року № 725, захворювання позивача (ізольований остеохондроз грудного відділу хребта, деформуючий спондильоз, спондилогенна торакалгія, хронічна сенсоневральна приглухуватість та інші) визнано пов’язаним з проходженням військової служби, але не пов’язаним із захистом Батьківщини.

За результатами службового розслідування, проведеного на підставі рапорту позивача, комісією військової частини складено акт проведення розслідування нещасного випадку від 5 березня 2023 року. Наказом командира військової частини № 102 від 05 березня 2023 року «Про підсумки службового розслідування за фактом поранення військовослужбовця» встановлено, що факт отримання поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, не підтвердився. Зокрема, витяг з журналу бойових дій та пояснення свідків не містили достатніх підстав для визнання травми бойовою.

На підставі цього висновку військова частина листом від 24 грудня 2025 року відмовила позивачу в оформленні та видачі довідки про обставини травми за формою № 5.

Що вирішив суд

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову в повному обсязі.

Суд встановив, що на момент розгляду справи чинним є акт службового розслідування та наказ командира військової частини від 5 березня 2023 року, які не були оскаржені позивачем в установленому порядку. Нормативно-правові акти не передбачають можливості проведення повторного службового розслідування за відсутності оскарження первинного.

Суд вказав, що перевірка правильності постанови військово-лікарської комісії щодо причинного зв’язку захворювання та оцінка медичних діагнозів не входять до компетенції адміністративного суду. Суд не вправі підміняти військово-лікарську комісію та переглядати її дискреційні повноваження щодо встановлення причинного зв’язку травми.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постановах від 26 лютого 2025 року у справах № 240/13173/22 та № 600/3273/22-а, від 16 квітня 2025 року у справі № 160/31586/23, а також від 10 лютого 2022 року у справі № 160/7153/20. Згідно з цією практикою, адміністративний суд перевіряє лише законність і дотримання процедури прийняття рішень суб’єктами владних повноважень, але не може втручатися в оцінку медичних показань та перебирати на себе повноваження Центральної військово-лікарської комісії.

Суд дійшов висновку, що відмова військової частини у видачі довідки про обставини травми є правомірною, оскільки ґрунтується на результатах проведеного службового розслідування та постанові військово-лікарської комісії. Протиправних дій чи бездіяльності відповідача не встановлено.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

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