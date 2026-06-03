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Суд отказал военнослужащему в выдаче справки о травме на основании заключения служебного расследования воинской части

21:38, 3 июня 2026
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Суд поддержал воинскую часть, которая не выдала справку, поскольку расследование не подтвердило факт ранения при защите Родины.
Суд отказал военнослужащему в выдаче справки о травме на основании заключения служебного расследования воинской части
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Полтавский окружной административный суд отказал военнослужащему в обязательстве выдать справку об обстоятельствах травмы.

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Обстоятельства дела №440/1270/26

1 мая 2026 года Полтавский окружной административный суд рассмотрел административный иск военнослужащего к воинской части о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия воинской части, заключавшиеся в непредоставлении справки об обстоятельствах травмы, полученной 26 октября 2022 года, и обязать воинскую часть выдать такую справку по форме, предусмотренной Приложением 5 к Положению о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402.

В обоснование иска истец указал, что 26 октября 2022 года во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области в результате вражеского обстрела он получил травмы грудного отдела позвоночника и воспаление левого коленного сустава. Истец утверждал, что обстоятельства ранения подтверждаются имеющимися доказательствами, а отсутствие справки нарушает его права на социальную защиту и установление причинно-следственной связи заболевания с выполнением обязанностей военной службы.

Воинская часть в отзыве на иск возражала против удовлетворения требований. Согласно справке гарнизонной военно-врачебной комиссии от 18 января 2023 года № 725, заболевание истца (изолированный остеохондроз грудного отдела позвоночника, деформирующий спондилез, спондилогенная торакалгия, хроническая сенсоневральная тугоухость и другие) признано связанным с прохождением военной службы, но не связанным с защитой Родины.

По результатам служебного расследования, проведенного на основании рапорта истца, комиссией воинской части составлен акт о проведении расследования несчастного случая от 5 марта 2023 года. Приказом командира воинской части № 102 от 5 марта 2023 года «Об итогах служебного расследования по факту ранения военнослужащего» установлено, что факт получения ранения, связанного с защитой Родины, не подтвердился. В частности, выписка из журнала боевых действий и объяснения свидетелей не содержали достаточных оснований для признания травмы боевой.

На основании этого заключения воинская часть письмом от 24 декабря 2025 года отказала истцу в оформлении и выдаче справки об обстоятельствах получения травмы по форме № 5.

Решение суда

Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска в полном объеме.

Суд установил, что на момент рассмотрения дела действуют акт служебного расследования и приказ командира воинской части от 5 марта 2023 года, которые не были обжалованы истцом в установленном порядке. Нормативно-правовые акты не предусматривают возможности проведения повторного служебного расследования при отсутствии обжалования первоначального.

Суд указал, что проверка правильности постановления военно-врачебной комиссии относительно причинно-следственной связи заболевания и оценка медицинских диагнозов не входят в компетенцию административного суда. Суд не вправе подменять военно-врачебную комиссию и пересматривать ее дискреционные полномочия по установлению причинно-следственной связи травмы.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлениях от 26 февраля 2025 года по делам № 240/13173/22 и № 600/3273/22-а, от 16 апреля 2025 года по делу № 160/31586/23, а также от 10 февраля 2022 года по делу № 160/7153/20. Согласно этой практике, административный суд проверяет лишь законность и соблюдение процедуры принятия решений субъектами властных полномочий, но не может вмешиваться в оценку медицинских показаний и брать на себя полномочия Центральной военно-врачебной комиссии.

Суд пришел к выводу, что отказ воинской части в выдаче справки об обстоятельствах травмы является правомерным, поскольку основан на результатах проведенного служебного расследования и постановлении военно-медицинской комиссии. Противоправных действий или бездействия ответчика не установлено.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

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