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Поступление в магистратуру-2026: названы самые популярные специальности среди абитуриентов

21:18, 3 июня 2026
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В общей сложности в магистратуру хотят поступить более 102 тысяч человек, а в аспирантуру – более 20 тысяч.
Поступление в магистратуру-2026: названы самые популярные специальности среди абитуриентов
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В Украине завершилась регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру, что стало первым этапом вступительной кампании 2026 года.

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По данным Украинского центра оценивания качества образования, желание поступить в магистратуру изъявили более 102 тысяч человек, тогда как в аспирантуру планируют поступать более 20 тысяч абитуриентов.

Подавляющее большинство будущих магистрантов — почти 98 тысяч человек — будут сдавать вступительные экзамены на территории Украины. Остальные пройдут тестирование за рубежом.

Наибольший интерес среди поступающих в магистратуру вызвали предметные тесты по педагогике и психологии, на которые зарегистрировались 19 610 человек. Также популярными стали направления «управление и администрирование» — 19 095 поступающих, «психология и социология» — 12 508 человек, «право и международное право» — 12 087 человек, а также «информационные технологии» — 10 612 человек.

Наименьшее количество заявителей зафиксировано на тест по политологии и международным отношениям — его выбрали 2 503 человека.

В УЦОКО напомнили, что поступающие, которые зарегистрировались одновременно на два предметных теста, проведение которых совпадает по времени во время основной сессии, смогут сдать один из них во время дополнительной сессии.

В настоящее время продолжается распределение участников между пунктами тестирования. До 19 июня поступающие получат в своих персональных кабинетах приглашения с указанием даты, времени и места проведения вступительных испытаний.

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