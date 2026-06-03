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Суд отказал женщине в предоставлении дополнительного срока для принятия наследства в связи с уже оформленными правами другого наследника

21:01, 3 июня 2026
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Суд отменил предыдущее решение, поскольку дело рассматривалось без участия лица, права которого были непосредственно затронуты.
Суд отказал женщине в предоставлении дополнительного срока для принятия наследства в связи с уже оформленными правами другого наследника
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Херсонский апелляционный суд рассмотрел гражданское дело по иску наследницы по завещанию об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

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Обстоятельства дела №766/10040/24

Истица просила предоставить ей три месяца для обращения к нотариусу, ссылаясь на состояние здоровья, лечение, а также обстоятельства, связанные с военным положением и систематическими обстрелами г. Херсона. Суд первой инстанции согласился с такими доводами и удовлетворил иск.

Не соглашаясь с решением, апелляционную жалобу подало лицо, которое не участвовало в деле, однако отмечало, что решение суда непосредственно затрагивает его права, поскольку оно уже оформило право собственности на спорные земельные участки в порядке наследования по закону.

Рассматривая дело, апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 1269, 1270, 1272 ГК Украины наследник, не проживавший постоянно с наследодателем, должен подать заявление о принятии наследства в шестимесячный срок. В случае пропуска этого срока суд может определить дополнительный срок только при наличии уважительных причин.

В то же время ключевым в данном деле стал вопрос о надлежащем ответчике. Суд апелляционной инстанции отметил, что иск наследника об установлении дополнительного срока для принятия наследства нарушает права другого наследника, который уже принял наследство. Поэтому надлежащими ответчиками в таких спорах являются именно наследники, принявшие наследство, а при их отсутствии – территориальная община в лице соответствующего органа местного самоуправления.

В деле было установлено, что другое лицо уже получило свидетельства о праве на наследство по закону и зарегистрировало право собственности на спорные земельные участки. Однако иск был предъявлен Советскому сельскому совету Белозерского района Херсонской области, который не являлся надлежащим ответчиком в данном споре. Суд первой инстанции на это не обратил внимания и рассмотрел дело без привлечения лица, права которого непосредственно затрагивались принятым решением.

Апелляционный суд также учел правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 17 апреля 2018 года по делу № 523/9076/16-ц, согласно которой определение ответчика является правом истца, однако установление принадлежности ответчика и обоснованности иска является обязанностью суда.

Что решил суд

Учитывая неполное выяснение обстоятельств дела, неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, постановлением Херсонского апелляционного суда от 12.05.2026 отменено заочное решение Херсонского городского суда Херсонской области от 21.01.2026 и вынесено новое решение – об отказе в удовлетворении иска. Также с истицы взысканы судебные расходы за рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

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