Пенсию не выплачивали после оккупации Крыма: суд обязал ПФУ возобновить выплаты переселенцу

Спор возник после того, как Пенсионный фонд отказал в восстановлении пенсии, ссылаясь на отсутствие пенсионного дела и необходимость предоставления дополнительных документов.

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Киевский окружной административный суд рассмотрел дело № 320/59846/24 по иску гражданина к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, которая была прекращена после оккупации Автономной Республики Крым. Истец обжаловал отказ органа Пенсионного фонда в восстановлении пенсионных выплат и просил обязать возобновить выплату пенсии с даты его обращения.

Суть дела

Суд установил, что до апреля 2014 года истец состоял на учёте в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым и получал пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». После оккупации Автономной Республики Крым Россией выплата пенсии была прекращена.

В октябре 2024 года истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, указав, что не получает пенсию в других государствах, в том числе в РФ.

В ответ Пенсионный фонд сообщил, что вопрос возобновления выплаты пенсии лицам, выехавшим с оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, законодательно не урегулирован. После повторного обращения заявителю было разъяснено, что для возобновления пенсии необходимо предоставить пенсионное дело, заявление об отсутствии гражданства государства-оккупанта и документ о прекращении выплаты пенсии РФ.

Вместе с тем суд установил, что истец является гражданином Украины, родился на территории Украины, а с ноября 2023 года состоит на учёте как внутренне перемещённое лицо и проживает на подконтрольной Украине территории. Также Пенсионный фонд сообщил суду об отсутствии у него материалов пенсионного дела истца.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии со статьями 19 и 46 Конституции Украины органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах полномочий, определённых законом, а право на социальную защиту и пенсионное обеспечение гарантируется государством.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьёй 58-1 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» прекращение и возобновление выплаты пенсии осуществляются в порядке, определённом этим Законом и статьёй 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Проанализировав положения статьи 49 указанного Закона, суд пришёл к выводу, что перечень оснований для прекращения выплаты пенсии является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Кроме того, суд учёл положения законодательства об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц, согласно которым лица, состоящие на учёте как внутренне перемещённые, реализуют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Украины.

Суд также сослался на решение Конституционного Суда Украины от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, в котором указано, что право гражданина на получение назначенной пенсии не может ставиться в зависимость от места его проживания. Такой подход, по мнению суда, распространяется не только на лиц, проживающих за пределами Украины, но и на внутренне перемещённых лиц, покинувших временно оккупированную территорию.

Суд установил, что в ответах Пенсионного фонда не были указаны законные основания прекращения выплаты пенсии, а отказ в её возобновлении обосновывался отсутствием специального нормативного регулирования в отношении лиц, переместившихся из Автономной Республики Крым.

Вместе с тем суд подчеркнул, что на момент обращения с заявлением о возобновлении пенсии истец уже имел статус внутренне перемещённого лица и проживал на подконтрольной Украине территории, поэтому требования, касающиеся граждан Украины, продолжающих проживать на территории Автономной Республики Крым, не могут быть применены к нему.

Отдельно суд подчеркнул, что отсутствие бумажного пенсионного дела не может быть основанием для отказа в возобновлении пенсионных выплат, поскольку лицо не должно нести негативные последствия из-за утраты или отсутствия соответствующих документов в государственных органах.

С учётом этого Киевский окружной административный суд признал противоправным отказ Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и обязал возобновить её выплату с даты обращения заявителя — 8 октября 2024 года. Также суд взыскал с Пенсионного фонда в пользу истца уплаченный судебный сбор.

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