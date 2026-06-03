Пенсію не виплачували після окупації Криму: суд зобов’язав ПФУ відновити виплати переселенцю

Спір виник після того, як Пенсійний фонд відмовив у відновленні пенсії, посилаючись на відсутність пенсійної справи та необхідність подання додаткових документів.

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Київський окружний адміністративний суд розглянув справу № 320/59846/24 за позовом громадянина до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо поновлення виплати пенсії за вислугу років, яка була припинена після окупації Автономної Республіки Крим. Позивач оскаржив відмову органу Пенсійного фонду у відновленні пенсійних виплат та просив зобов’язати поновити виплату пенсії з дати його звернення.

Суть справи

Суд встановив, що до квітня 2014 року позивач перебував на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим та отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Після окупації Автономної Республіки Крим Росією виплату пенсії було припинено.

У жовтні 2024 року позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві із заявою про поновлення виплати пенсії, зазначивши, що не отримує пенсію в інших державах, у тому числі в РФ.

У відповідь Пенсійний фонд повідомив, що питання поновлення виплати пенсії особам, які виїхали з окупованої території на підконтрольну Україні територію, законодавчо не врегульовано. Після повторного звернення заявнику було роз’яснено, що для поновлення пенсії необхідно надати пенсійну справу, заяву про відсутність громадянства держави-окупанта та документ про припинення виплати пенсії РФ.

Водночас суд встановив, що позивач є громадянином України, народився на території України, а з листопада 2023 року перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа та проживає на підконтрольній Україні території. Також Пенсійний фонд повідомив суду про відсутність у нього матеріалів пенсійної справи позивача.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що відповідно до статей 19 та 46 Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти виключно на підставі та в межах повноважень, визначених законом, а право на соціальний захист і пенсійне забезпечення гарантується державою.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 58-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» припинення та поновлення виплати пенсії здійснюються в порядку, визначеному цим Законом та статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Проаналізувавши положення статті 49 зазначеного Закону, суд дійшов висновку, що перелік підстав для припинення виплати пенсії є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Крім того, суд врахував положення законодавства про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, згідно з якими особи, взяті на облік як внутрішньо переміщені, реалізують право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства України.

Суд також послався на рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року №25-рп/2009, в якому зазначено, що право громадянина на отримання призначеної пенсії не може ставитися у залежність від місця його проживання. Такий підхід, на переконання суду, поширюється не лише на осіб, які проживають за межами України, а й на внутрішньо переміщених осіб, які залишили тимчасово окуповану територію.

Суд встановив, що у відповідях Пенсійного фонду не було зазначено законних підстав припинення виплати пенсії, а відмова у її поновленні обґрунтовувалася відсутністю спеціального нормативного врегулювання щодо осіб, які перемістилися з Автономної Республіки Крим.

Разом із тим суд наголосив, що на момент звернення із заявою про поновлення пенсії позивач уже мав статус внутрішньо переміщеної особи та проживав на підконтрольній Україні території, тому вимоги, які стосуються громадян України, що продовжують проживати на території Автономної Республіки Крим, не можуть бути застосовані до нього.

Окремо суд підкреслив, що відсутність паперової пенсійної справи не може бути підставою для відмови у поновленні пенсійних виплат, оскільки особа не повинна нести негативні наслідки через втрату або відсутність відповідних документів у державних органах.

З огляду на це Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві у поновленні виплати пенсії за вислугу років та зобов’язав поновити її виплату з дати звернення заявника — 8 жовтня 2024 року. Також суд стягнув із Пенсійного фонду на користь позивача сплачений судовий збір.

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