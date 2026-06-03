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За продаж кошенят через інтернет без реєстрації можуть оштрафувати на 85 тисяч гривень

19:51, 3 червня 2026
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На Полтавщині жінку судитимуть за продаж породистих кошенят, адже вона не зареєструвала господарську діяльність.
За продаж кошенят через інтернет без реєстрації можуть оштрафувати на 85 тисяч гривень
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У Полтавській області податківці склали адміністративний протокол на жінку, яка продавала породистих кошенят через інтернет без державної реєстрації підприємницької діяльності та сплати податків із отриманих доходів.

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Як повідомили у ДПС, порушення було виявлено у травні під час перевірки, проведеної на підставі звернень громадян, отриманих через цифровий сервіс «ТАХ Control».

За даними податкової служби, громадянка пропонувала до продажу кошенят популярної породи з рідкісним типінгом. Під час перевірки фахівці зафіксували факт реалізації домашньої тварини та встановили низку ознак, які свідчать про ведення систематичної господарської діяльності.

Серед них – регулярне розміщення оголошень про продаж тварин та використання реклами для пошуку покупців в соціальних мережах.

За результатами перевірки на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення порядку провадження господарської діяльності.

Матеріали направили для розгляду до відповідного судового органу за місцем вчинення правопорушення.

У ДПС нагадали, що здійснення господарської діяльності без державної реєстрації може тягнути за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень із конфіскацією продукції, знарядь виробництва та коштів, отриманих унаслідок правопорушення. За повторне порушення або отримання доходу у великих розмірах санкції можуть зрости до 34–85 тисяч гривень.

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бізнес штраф ФОП ДПС тварини

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