За продажу котят через интернет без регистрации могут оштрафовать на 85 тысяч гривен

В Полтавской области женщину будут судить за продажу породистых котят, ведь она не зарегистрировала хозяйственную деятельность.

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В Полтавской области налоговики составили административный протокол на женщину, которая продавала породистых котят через интернет без государственной регистрации предпринимательской деятельности и уплаты налогов с полученных доходов.

Как сообщили в ГНС, нарушение было выявлено в мае во время проверки, проведенной на основании обращений граждан, полученных через цифровой сервис «ТАХ Control».

По данным налоговой службы, гражданка предлагала к продаже котят популярной породы с редким типингом. Во время проверки специалисты зафиксировали факт реализации домашнего животного и установили ряд признаков, свидетельствующих о ведении систематической хозяйственной деятельности.

Среди них — регулярное размещение объявлений о продаже животных и использование рекламы для поиска покупателей в социальных сетях.

По результатам проверки на женщину составили протокол об административном правонарушении по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Материалы направили для рассмотрения в соответствующий судебный орган по месту совершения правонарушения.

В ГНС напомнили, что осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации может повлечь за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции, орудий производства и средств, полученных вследствие правонарушения. За повторное нарушение или получение дохода в крупных размерах санкции могут возрасти до 34–85 тысяч гривен.

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