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В Варшаве задержали украинца после исчезновения легендарного сома, который более 20 лет обитал в озере Балатон

20:25, 3 июня 2026
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Польская полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, которого подозревают в вылове 183-сантиметрового сома из озера Балатон в Варшаве.
В Варшаве задержали украинца после исчезновения легендарного сома, который более 20 лет обитал в озере Балатон
Фото: Polsat News
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В Варшаве правоохранители задержали 57-летнего гражданина Украины, который может быть причастен к вылову крупного сома из озера Балатон в районе Гоцлав. Об этом сообщает Polsat News.

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Инцидент произошел 30 мая. По информации, распространившейся в социальных сетях вместе с видеозаписями, двое мужчин катались по озеру на водном велосипеде. Один из них с помощью удочки поймал сома длиной 183 сантиметра, который, по словам местных жителей, обитал в водоеме около 20 лет.

Рыба была хорошо известна местным рыбакам и имела статус своеобразной легенды озера. Ранее ее неоднократно ловили, однако после этого отпускали обратно в водоем. На этот раз сома поместили в багажник автомобиля без доступа к воде и увезли в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, присутствовавшие на месте люди выражали возмущение действиями мужчин, однако те не отреагировали на замечания и покинули территорию вместе с рыбой.

В полиции сообщили, что задержание произошло после проверки информации, появившейся в СМИ. Как отметила представительница полиции Йоанна Венгжиняк, сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства происшествия. На данный момент правоохранители не сообщают о возможных процессуальных решениях в отношении задержанного.

В полиции предполагают, что рыбу могли выловить в период охраны сома, когда его вылов запрещен. Кроме того, проверяется информация о возможном жестоком обращении с животным в связи с транспортировкой без доступа к воде.

В Варшаве период охраны сома длится с 1 января по 31 мая.

Также рыбаки обращают внимание на то, что вылов рыбы осуществлялся с использованием водного велосипеда. Обстоятельства этого эпизода также проверяют правоохранители.

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Польша Украина

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