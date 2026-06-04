Сколько платят ФЛП в 2026 году: актуальные ставки единого налога и военного сбора

Налоговая служба напомнила об актуальных ставках единого налога и военного сбора для физических лиц-предпринимателей в 2026 году.

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С 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей, находящихся на первой и второй группах упрощенной системы налогообложения, изменятся максимальные размеры единого налога и военного сбора.

Новые ставки рассчитаны на основе социальных стандартов, утвержденных Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3328 грн, а минимальная заработная плата - 8647 грн.

Максимальный размер единого налога в месяц для предпринимателей первой группы составит 332,80 грн, что соответствует 10% прожиточного минимума. Для ФЛП второй группы предельная ставка будет достигать 1729,40 грн, или 20% минимальной зарплаты.

В то же время, для плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп размер военного сбора в 2026 году составит 864,70 грн в месяц. Это соответствует 10% минимальной зарплаты, установленной на 1 января налогового года, напоминает Налоговая служба.

Согласно статье 293 Налогового кодекса Украины, ставки единого налога для первой группы определяются в процентах от прожиточного минимума, а для второй группы — от минимальной заработной платы. Конкретные размеры ставок в пределах установленных законом лимитов утверждаются местными советами в зависимости от вида деятельности предпринимателя.

Налоговый кодекс также предусматривает применение повышенной ставки единого налога в размере 15% в ряде случаев. В частности, она действует при превышении установленного лимита дохода, получении дохода от деятельности, не внесенной в реестр плательщиков единого налога, использовании запрещенных способов расчетов, осуществлении видов деятельности, не разрешенных для упрощенной системы налогообложения, а также в случае осуществления ФЛП первой или второй групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы плательщиков.

Военный сбор уплачивается ежемесячно. Предельный срок его уплаты – не позднее 20 числа текущего месяца.

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