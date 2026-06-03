Конфеты, вейпы и сигареты с наркотиками продавали в Печерском и Днепровском районах Киева — подозрения выдвинуты в отношении 8 человек

Правоохранители зафиксировали факты продажи наркотических средств и психотропных веществ через интернет и стационарные магазины.

Фото: Киевская городская прокуратура

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к сбыту наркотических средств через онлайн-магазины, а также две торговые точки в Печерском и Днепровском районах столицы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствием установлено, что незаконный бизнес организовали двое мужчин в возрасте 49 и 46 лет. К деятельности они привлекли еще шесть человек, которые работали продавцами сигарет, вейпов, конфет и кондитерских изделий с содержанием каннабиноидов. Один из участников группы также администрировал сайт, через который реализовывали продукцию с содержанием наркотических веществ.

Во время оперативных закупок и проведения следственных действий правоохранители задокументировали факты сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Всем восьми участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Организаторам схемы и администратору интернет-магазина суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: Киевская городская прокуратура

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