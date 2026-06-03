Цукерки, вейпи та цигарки з наркотиками збували у Печерському та Дніпровському районах Києва – підозри отримали 8 осіб

Правоохоронці задокументували продаж наркотичних засобів і психотропів через інтернет та стаціонарні магазини.

Фото: Київська міська прокуратура

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до збуту наркотичних засобів через онлайн-магазини, а також дві торговельні точки у Печерському та Дніпровському районах столиці. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Слідством встановлено, що незаконний бізнес організували двоє чоловіків віком 49 та 46 років. До діяльності вони залучили ще шістьох осіб, які працювали продавцями сигарет, вейпів, цукерок та кондитерських виробів із вмістом канабіноїдів. Один із учасників групи також адміністрував сайт, через який реалізовували продукцію з вмістом наркотичних речовин.

Під час оперативних закупівель та проведення слідчих дій правоохоронці задокументували факти збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

Усім вісьмом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.

Організаторам схеми та адміністратору інтернет-магазину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

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