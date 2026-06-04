Скільки платять ФОП у 2026 році: актуальні ставки єдиного податку та військового збору

Податкова служба нагадала про актуальні ставки єдиного податку та військового збору для фізичних осіб-підприємців у 2026 році.

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З 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на першій та другій групах спрощеної системи оподаткування, зміняться максимальні розміри єдиного податку та військового збору.

Нові ставки розраховані на основі соціальних стандартів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3 328 грн, а мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.

Максимальний розмір єдиного податку на місяць для підприємців першої групи становитиме 332,80 грн, що відповідає 10% прожиткового мінімуму. Для ФОП другої групи гранична ставка сягатиме 1 729,40 грн, або 20% мінімальної зарплати.

Водночас для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп розмір військового збору у 2026 році становитиме 864,70 грн на місяць. Це відповідає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року, нагадує Податкова служба.

Відповідно до статті 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для першої групи визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму, а для другої групи — від мінімальної заробітної плати. Конкретні розміри ставок у межах установлених законом лімітів затверджують місцеві ради залежно від виду діяльності підприємця.

Податковий кодекс також передбачає застосування підвищеної ставки єдиного податку у розмірі 15% у низці випадків. Зокрема, вона діє при перевищенні встановленого ліміту доходу, отриманні доходу від діяльності, не внесеної до реєстру платників єдиного податку, використанні заборонених способів розрахунків, здійсненні видів діяльності, не дозволених для спрощеної системи оподаткування, а також у разі провадження ФОП першої або другої груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи платників.

Військовий збір сплачується щомісячно. Граничний строк його сплати — не пізніше 20 числа поточного місяця.

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