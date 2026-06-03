У Варшаві затримали українця після зникнення легендарного сома, який понад 20 років жив в озері Балатон

Польська поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у вилові 183-сантиметрового сома з озера Балатон у Варшаві.

Фото: Polsat News

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У Варшаві правоохоронці затримали 57-річного громадянина України, який може бути причетний до вилову великого сома з озера Балатон у районі Гоцлав. Про це повідомляє Polsat News.

Інцидент стався 30 травня. За інформацією, що поширилася у соціальних мережах разом із відеозаписами, двоє чоловіків каталися озером на водному велосипеді. Один із них за допомогою вудки впіймав сома завдовжки 183 сантиметри, який, за словами місцевих жителів, мешкав у водоймі близько 20 років.

Риба була добре відома місцевим рибалкам і мала статус своєрідної легенди озера. Раніше її неодноразово ловили, однак після цього відпускали назад у водойму. Цього разу сома помістили до багажника автомобіля без доступу до води та вивезли у невідомому напрямку.

За словами очевидців, присутні на місці люди висловлювали обурення діями чоловіків, однак ті не відреагували на зауваження і залишили територію разом із рибою.

У поліції повідомили, що затримання відбулося після перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ. Як зазначила представниця поліції Йоанна Венгжиняк, співробітники карного розшуку встановлюють усі обставини події. Наразі правоохоронці не повідомляють про можливі процесуальні рішення щодо затриманого.

У поліції припускають, що рибу могли виловити під час періоду охорони сома, коли його вилов заборонений. Крім того, перевіряється інформація щодо можливого жорстокого поводження з твариною через транспортування без доступу до води.

У Варшаві період охорони сома триває з 1 січня до 31 травня.

Також рибалки звертають увагу на те, що вилов риби здійснювався з використанням водного велосипеда. Обставини цього епізоду також перевіряють правоохоронці.

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