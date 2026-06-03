Вступ до магістратури-2026: названо найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів

Загалом до магістратури хочуть вступити більше 102 тисяч осіб, а до аспірантури – понад 20 тисяч.

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В Україні завершилася реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури, що стало першим етапом вступної кампанії 2026 року.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, бажання вступити до магістратури виявили понад 102 тисячі осіб, тоді як до аспірантури планують вступати більше 20 тисяч абітурієнтів.

Переважна більшість майбутніх магістрантів — майже 98 тисяч осіб — складатимуть вступні екзамени на території України. Решта проходитиме тестування за кордоном.

Найбільший інтерес серед вступників до магістратури викликали предметні тести з педагогіки та психології, на які зареєструвалися 19 610 осіб. Також популярними стали напрями «управління та адміністрування» — 19 095 вступників, «психологія і соціологія» — 12 508 осіб, «право та міжнародне право» — 12 087 осіб, а також «інформаційні технології» — 10 612 осіб.

Найменшу кількість заявників зафіксовано на тест з політології та міжнародних відносин — його обрали 2 503 особи.

В УЦОЯО нагадали, що вступники, які зареєструвалися одночасно на два предметні тести, проведення яких збігається за часом під час основної сесії, матимуть можливість скласти один із них під час додаткової сесії.

Наразі триває розподіл учасників між пунктами тестування. До 19 червня вступники отримають у своїх персональних кабінетах запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення вступних випробувань.

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