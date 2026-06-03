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31 день відпустки і право на зручний графік – як захищені неповнолітні працівники

23:30, 3 червня 2026
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Закон передбачає для працівників до 18 років окремі гарантії, зокрема пріоритет у виборі часу відпустки.
31 день відпустки і право на зручний графік – як захищені неповнолітні працівники
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Працівники, які не досягли 18-річного віку, мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

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Додаткові гарантії щодо відпусток для неповнолітніх працівників передбачені статтею 195 Кодексу законів про працю України. Згідно з нормами, таким працівникам щорічні відпустки надаються у зручний для них період.

У перший рік роботи відпустка повної тривалості може бути надана за заявою працівника навіть до завершення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Під час складання графіка відпусток роботодавець зобов’язаний у першу чергу враховувати побажання працівників, які не досягли 18 років. Якщо неповнолітній працівник був прийнятий на роботу після затвердження графіка, час надання відпустки за перший робочий рік визначається шляхом внесення змін до цього графіка з урахуванням його побажань.

Відповідно до частини 5 статті 80 КЗпП України та частини 5 статті 11 Закону України «Про відпустки», забороняється не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам протягом робочого року.

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