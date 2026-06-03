  1. В Україні

НАЗК оприлюднило роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіюванння

15:52, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НАЗК розібрали специфіку здійснення лобіювання громадськими об’єднаннями, неприбутковими організаціями та врегулювання конфлікту інтересів  під час лобіювання.
НАЗК оприлюднило роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіюванння
Фото: iStock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що затвердило роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіюванння.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У документі структурували відповіді на найпоширеніші практичні запитання за 3 тематичними розділами розділами.

Загальні положення та сфера дії

Хто є суб’єктом, об’єктом, клієнтом чи бенефіціаром лобіювання? Що таке комерційний інтерес? Окремо розібрали специфіку здійснення лобіювання громадськими об’єднаннями, неприбутковими організаціями та врегулювання конфлікту інтересів  під час лобіювання.

Методи лобіювання

Тут - про особливості застосування передбачених законодавством методів лобіювання, підготовку та поширення інформаційно-аналітичних матеріалів, організацію публічних заходів та інших дій, які можуть здійснюватися під час лобіювання. Окремо - про  внесення відомостей про витрати на лобіювання у звіт.

Договір про надання послуг з лобіювання

НАЗК роз’яснює особливості укладення договору лобіювання, його істотних умов та випадків, коли лобіювання можливе без його укладення.

Документ підготовлено з урахуванням результатів опитування заінтересованих сторін та звернень, що надходили до НАЗК для забезпечення однакового застосування положень законодавства  з  питань  лобіювання,  вони мають  рекомендаційний  характер  і  не  містять нових правових норм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Великі дані в кримінальних розслідуваннях: ЄСПЛ про доступ до доказів у цифрову епоху

Коли докази у справі вимірюються не сторінками, а терабайтами даних, практика ЄСПЛ формує нові стандарти: від реального доступу до цифрових матеріалів до заборони «автоматичного» визнання доказів достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]