НАЗК оприлюднило роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіюванння

У НАЗК розібрали специфіку здійснення лобіювання громадськими об’єднаннями, неприбутковими організаціями та врегулювання конфлікту інтересів під час лобіювання.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що затвердило роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіюванння.

У документі структурували відповіді на найпоширеніші практичні запитання за 3 тематичними розділами розділами.

Загальні положення та сфера дії

Хто є суб’єктом, об’єктом, клієнтом чи бенефіціаром лобіювання? Що таке комерційний інтерес? Окремо розібрали специфіку здійснення лобіювання громадськими об’єднаннями, неприбутковими організаціями та врегулювання конфлікту інтересів під час лобіювання.

Методи лобіювання

Тут - про особливості застосування передбачених законодавством методів лобіювання, підготовку та поширення інформаційно-аналітичних матеріалів, організацію публічних заходів та інших дій, які можуть здійснюватися під час лобіювання. Окремо - про внесення відомостей про витрати на лобіювання у звіт.

Договір про надання послуг з лобіювання

НАЗК роз’яснює особливості укладення договору лобіювання, його істотних умов та випадків, коли лобіювання можливе без його укладення.

Документ підготовлено з урахуванням результатів опитування заінтересованих сторін та звернень, що надходили до НАЗК для забезпечення однакового застосування положень законодавства з питань лобіювання, вони мають рекомендаційний характер і не містять нових правових норм.

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