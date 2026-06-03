НАЗК обнародовало разъяснения по применению актов законодательства по вопросам лоббирования

В НАЗК разобрали специфику осуществления лоббирования общественными объединениями, некоммерческими организациями и урегулирования конфликта интересов при лоббировании.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что утвердило разъяснения по применению актов законодательства по вопросам лоббирования.

В документе структурированы ответы на наиболее распространенные практические вопросы по трем тематическим разделам.

Общие положения и сфера действия

Кто является субъектом, объектом, клиентом или бенефициаром лоббирования? Что такое коммерческий интерес? Отдельно разобрана специфика осуществления лоббирования общественными объединениями, некоммерческими организациями и урегулирования конфликта интересов при лоббировании.

Методы лоббирования

Здесь речь идет об особенностях применения предусмотренных законодательством методов лоббирования, подготовке и распространении информационно-аналитических материалов, организации публичных мероприятий и других действий, которые могут осуществляться во время лоббирования. Отдельно рассмотрен вопрос внесения сведений о расходах на лоббирование в отчет.

Договор о предоставлении услуг по лоббированию

НАПК разъяснивает особенности заключения договора о лоббировании, его существенных условий и случаев, когда лоббирование возможно без заключения такого договора.

Документ подготовлен с учетом результатов опроса заинтересованных сторон и обращений, поступавших в НАЗК, для обеспечения единообразного применения положений законодательства по вопросам лоббирования. Разъяснения носят рекомендательный характер и не содержат новых правовых норм.

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