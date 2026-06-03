Отца троих детей объявили в розыск из-за неявки в ТЦК и оштрафовали на 25,5 тысячи гривен: чем закончилось дело

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело по иску отца трех несовершеннолетних детей в ТЦК об отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

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Белоцерковский горрайонный суд Киевской области рассмотрел административное дело № 357/7411/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП и наложении штрафа в размере 25 500 грн. Суд исследовал вопрос надлежащего уведомления лица о вызове в ТЦК и наличия доказательств нарушения правил воинского учета.

Обстоятельства дела

Начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки постановлением от 8 апреля 2025 года привлек военнообязанного к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП и наложил штраф в размере 25 500 грн. Основанием стало утверждение о неявке по повестке 16 января 2025 года для уточнения военно-учетных данных.

Истец обжаловал постановление в суде. Он указал, что по состоянию на дату вызова его военно-учетные данные были актуальными, военно-врачебную комиссию он прошел в мае 2024 года, а также имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации как отец троих несовершеннолетних детей в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ранее отсрочка уже предоставлялась и действовала до мая 2025 года.

По утверждению истца, после получения электронного уведомления от ТЦК он самостоятельно записался через электронный сервис Министерства обороны на прием в ТЦК на 14 января 2025 года, прибыл в назначенное время, зарегистрировался в журнале посетителей, подал необходимые документы и получил сообщение о том, что вопрос с повесткой, вероятно, возник ошибочно. Никакой дополнительной повестки или уведомления о необходимости повторной явки он не получал. В марте 2025 года во время посещения сервисного центра МВД он узнал, что находится в розыске из-за якобы неявки в ТЦК 16 января 2025 года. В ТЦК он объяснил, что уже посещал учреждение 14 января и предоставил все необходимые документы, однако в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Позже по почте он получил постановление о наложении штрафа.

Во время рассмотрения дела суд установил, что истец состоит на воинском учете, имеет военный идентификатор в реестре «Оберіг», прошел ВВК и был признан годным к военной службе. Также был подтвержден его статус многодетного отца и наличие отсрочки от призыва во время мобилизации до 9 мая 2025 года.

Ответчик не подал в суд отзыв на иск и не предоставил истребованных судом материалов административного дела, на основании которых было вынесено обжалуемое постановление.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при соблюдении принципа законности и наличии надлежащих доказательств события и состава административного правонарушения. Обязанность по сбору доказательств возлагается на уполномоченных должностных лиц, а в административных делах об обжаловании решений субъектов властных полномочий именно ответчик должен доказать правомерность своего решения.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560, надлежащим подтверждением уведомления военнообязанного о вызове является либо личное вручение повестки, либо подтверждение ее получения или надлежащего уведомления через почтового оператора. Для привлечения лица к ответственности за неявку необходимо доказать факт направления повестки по надлежащему адресу и факт надлежащего уведомления лица о вызове.

Из материалов дела суд установил, что повестка непосредственно истцу не вручалась. Также отсутствуют какие-либо доказательства того, что почтовый оператор уведомлял его о поступлении заказного письма с отметкой «Повестка ТЦК» либо оставлял соответствующее уведомление в почтовом ящике. При таких обстоятельствах суд признал обоснованными доводы истца о том, что он не был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в ТЦК и СП.

Суд пришел к выводу, что в понимании пункта 41 постановления Кабинета Министров №560 истец не может считаться надлежащим образом уведомленным о вызове в ТЦК, а следовательно не может нести юридическую ответственность за неявку. Дополнительно суд учел, что истец имел действующую отсрочку от призыва, состоял на воинском учете, прошел ВВК и предоставил доказательства посещения ТЦК 14 января 2025 года, что свидетельствует об отсутствии намерения уклоняться от выполнения обязанностей военнообязанного.

Ссылаясь на положения статьи 62 Конституции Украины и практику Верховного Суда, суд подчеркнул, что все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу, а недоказанные событие правонарушения и вина приравниваются к доказанной невиновности лица. При этом ответчик не предоставил никаких доказательств в подтверждение законности вынесенного постановления и не воспользовался правом подать отзыв на иск.

В результате Белоцерковский горрайонный суд Киевской области пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств нарушения истцом требований части 3 статьи 210 КУоАП, удовлетворил иск, отменил постановление начальника ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

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