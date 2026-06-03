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В Киеве поймали «ночных» грабителей ларька с табачными изделиями — двое мужчин похитили товар на сумму 300 тысяч гривен

23:12, 3 июня 2026
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Полиция задержала двух мужчин в возрасте 44 и 56 лет, которые, по данным следствия, перед комендантским часом ограбили киоск в Деснянском районе столицы и вынесли табачную продукцию и другие товары.
В Киеве поймали «ночных» грабителей ларька с табачными изделиями — двое мужчин похитили товар на сумму 300 тысяч гривен
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В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, ограбили МАФ с табачной продукцией в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в Деснянском управлении полиции.

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Фигуранты приехали к торговому киоску до начала комендантского часа на автомобиле. Установлено, что они заранее наблюдали за объектом и видели, как туда доставили товар для продажи.

После наступления времени, когда на улицах не было людей, один из мужчин отключил киоск от электроснабжения, а его сообщник разбил стекло витрины и проник внутрь. Из помещения они вынесли табачные изделия, зажигалки и кофейную продукцию.

После этого злоумышленники перенесли похищенные вещи в автомобиль, планируя покинуть место происшествия утром. Однако их задержали следователи в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным полиции, задержанными оказались двое жителей Киевской области в возрасте 44 и 56 лет. Оба ранее уже были судимы за квартирные кражи и незаконное завладение транспортными средствами.

Во время обыска у них изъяли похищенный товар и орудия для совершения преступления. Общая стоимость изъятого составляет около 300 тысяч гривен.

Следователи Деснянского управления полиции под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время проверяется их возможная причастность к другим подобным преступлениям в Киеве и Киевской области.

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