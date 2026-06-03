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У Києві викрили «нічних» грабіжників МАФу з тютюном – двоє чоловіків винесли товар на 300 тисяч гривень

23:12, 3 червня 2026
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Поліція затримала двох чоловіків віком 44 і 56 років, які, за даними слідства, перед комендантською годиною обікрали кіоск у Деснянському районі столиці та винесли тютюнову продукцію й інші товари.
У Києві викрили «нічних» грабіжників МАФу з тютюном – двоє чоловіків винесли товар на 300 тисяч гривень
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У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними слідства, обікрали МАФ із тютюновою продукцією у Деснянському районі столиці. Про це повідомили в Деснянському управлінні поліції.

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Фігуранти приїхали до торговельного кіоску до початку комендантської години на автомобілі. Встановлено, що вони заздалегідь спостерігали за об’єктом і бачили, як туди доставили товар для продажу.

Після настання часу, коли на вулицях не було людей, один із чоловіків від’єднав кіоск від електропостачання, а його спільник розбив скло вітрини та проник усередину. З приміщення вони винесли тютюнові вироби, запальнички та кавову продукцію.

Після цього зловмисники перенесли викрадені речі до автомобіля, плануючи залишити місце події вранці. Однак їх затримали слідчі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними поліції, затриманими виявилися двоє мешканців Київської області віком 44 та 56 років. Обидва раніше вже були судимі за квартирні крадіжки та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Під час обшуку у них вилучили викрадений товар та знаряддя для вчинення злочину. Загальна вартість вилученого становить близько 300 тисяч гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі перевіряється їхня можлива причетність до інших подібних злочинів у Києві та Київській області.

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поліція Київ крадіжка

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