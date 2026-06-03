У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правоохоронці проводять слідчі дії

З’явилася офіційна заява Комісії щодо слідчих дій правоохоронців.

Фото: finclub.net

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що в приміщенні наразі працюють правоохоронці — вони проводять слідчі дії в приміщенні.

«Ми повністю співпрацюємо зі слідством, надаємо всі необхідні документи та інформацію, як того вимагає закон. За нашими даними, правоохоронців цікавлять документи, що стосуються роботи Комісії у минулі роки», — повідомив голова Комісії Олексій Семенюк.

Також там додали, що Комісія продовжує працювати у звичайному режимі та виконує всі свої функції регулятора.

«Оскільки ми не ведемо досудове розслідування, то не маємо права коментувати його перебіг чи деталі», - додали у Комісії.

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