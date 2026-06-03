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В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку правоохранители проводят следственные действия

15:32, 3 июня 2026
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Появилось официальное заявление Комиссии относительно следственных действий правоохранителей.
В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку правоохранители проводят следственные действия
Фото: finclub.net
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что в ее помещении сейчас работают правоохранители — они проводят следственные действия.

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«Мы полностью сотрудничаем со следствием, предоставляем все необходимые документы и информацию, как того требует закон. По нашим данным, правоохранителей интересуют документы, касающиеся работы Комиссии в прошлые годы», — сообщил глава Комиссии Алексей Семенюк.

Также в Комиссии добавили, что она продолжает работать в обычном режиме и выполнять все свои функции регулятора.

«Поскольку мы не ведем досудебное расследование, то не имеем права комментировать его ход или детали», — добавили в Комиссии.

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Национальная полиция

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