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31 день отпуска и право на удобный график — как защищены несовершеннолетние работники

23:30, 3 июня 2026
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Закон предусматривает для работников до 18 лет отдельные гарантии, в частности приоритет при выборе времени отпуска.
31 день отпуска и право на удобный график — как защищены несовершеннолетние работники
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Работники, не достигшие 18-летнего возраста, имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

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Дополнительные гарантии в отношении отпусков для несовершеннолетних работников предусмотрены статьей 195 Кодекса законов о труде Украины. Согласно нормам, таким работникам ежегодные отпуска предоставляются в удобный для них период.

В первый год работы отпуск полной продолжительности может быть предоставлен по заявлению работника даже до завершения шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

При составлении графика отпусков работодатель обязан в первую очередь учитывать пожелания работников, не достигших 18 лет. Если несовершеннолетний работник был принят на работу после утверждения графика, время предоставления отпуска за первый рабочий год определяется путем внесения изменений в этот график с учетом его пожеланий.

В соответствии с частью 5 статьи 80 КЗоТ Украины и частью 5 статьи 11 Закона Украины «Об отпусках», запрещается не предоставлять ежегодный отпуск несовершеннолетним работникам в течение рабочего года.

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