Враг ночью атаковал Киев баллистикой: в нескольких районах города вспыхнули пожары

В Голосеевском районе столицы в результате попадания горело складское помещение.

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В ночь на 14 июля РФ нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, в Дарницком и Голосеевском районах столицы тушили пожары. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Голосеевском районе по двум адресам попадания в складские помещения. Пожары. На Дарнице падение обломков на открытую территорию. Горят автомобили. Также в Дарницком районе обнаружили воронку возле здания школы. В учебном заведении выбиты окна. Разрушений нет», — заявил Кличко.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожары ликвидированы.

«На другой локации обнаружена воронка, повреждено остекление окон главного корпуса, а также вспомогательного здания на территории школы-интерната. Еще по двум адресам зафиксированы падения обломков во дворе жилого дома и на частный дом. Без пожаров», — заявили спасатели.

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