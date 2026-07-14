У ДПС роз’яснили питання звільнення від оподаткування ПДВ

Податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями, що підлягають оподаткування ПДВ, необхідно визначати відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ за правилом «першої події».

Фото: glavcom.ua

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Головне управління ДПС у Київській області повідомило щодо можливості звільнення від оподаткування ПДВ, якщо у встановленому порядку п. 64 підрозділу 2 розділу 20 ПКУ між платником податку та його контрагентом було укладено договір поставки під час дії режиму звільнення від оподаткування, за яким фактичне постачання товару відбулося після припинення дії такого режиму звільнення від оподаткування та за наслідком якого було висновок торгово-промислової палати щодо класифікації товару за УКТ ЗЕД , у зв’язку з чим уточнено відповідність коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

Пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на рахунок платника податку в банку / небанківському надавачу платіжних послуг як оплата товарів / послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів / послуг, оплата яких здійснюється електронними грошима, – дата зарахування електронних грошей платнику податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, на електронний гаманець, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями, незалежно від дати накладення електронного підпису.

Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, тимчасово, до 01 січня 2026 року, звільнялися від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються в товарній підпозиції 8701 24 (виключно сідельні тягачі для автомобільних напівпричепів), у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10, 8704 60 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).

Таким чином, якщо фактичне постачання товару та оплата за такий товар здійснювалися з дати припинення дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, то, відповідно, починаючи із такої дати на операції з постання такого товару на митній території України вказаний вище режим звільнення від оподаткування ПДВ не поширюється і такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ, незалежно від того, коли було укладено договір на постачання такого товару.

Податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями, що підлягають оподаткування ПДВ, необхідно визначати відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ за правилом «першої події».

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, застосовувався до дати припинення його дії у разі дотримання умов, визначених у такому пункті ПКУ.

Безпосередньо такої умови як отримання висновку торгово-промислової палати щодо класифікації товару для цілей застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, нормами вказаного пункту ПКУ не було передбачено.

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