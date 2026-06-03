Чоловіка оштрафували на понад 6500 фунтів за відмову везти поранених собак до ветеринара

Чоловіка засудили за жорстоке поводження з собаками

Фото: RSPCA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії суд призначив умовний термін ув’язнення чоловікові, який залишив трьох собак без належної ветеринарної допомоги. За висновком ветеринарів, одна з тварин щонайменше два тижні страждала від сильного болю через тяжкі травми, пише Walesonline.

27-річного Ріса Ебенезера з Ллангейто поблизу Трегарона (графство Кередігіон, Уельс) засудили до 18 тижнів ув’язнення умовно з випробувальним строком два роки за жорстоке поводження з собаками. Відповідне рішення 21 травня ухвалив магістратський суд Лланеллі.

Крім умовного терміну, чоловіку заборонили утримувати будь-яких тварин протягом десяти років. Також суд зобов’язав його сплатити судові витрати у розмірі 6410,92 фунта стерлінгів та додатковий збір для потерпілих у сумі 154 фунти.

Раніше Ебенезер визнав себе винним за чотирма епізодами порушення Закону про добробут тварин, пов’язаними із заподіянням непотрібних страждань та неналежним доглядом за трьома собаками.

Суд також призначив йому шестимісячний домашній арешт у визначені години, зобов’язав пройти 15 днів реабілітаційних заходів та заборонив виїзд за кордон протягом року.

Собаки були травмовані та виснажені

Інспектори Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) прибули до помешкання в Ллангейто 29 вересня минулого року після повідомлень про поранених собак, яких утримували у вольєрах.

Після прибуття інспектори Голлі Браун і Дарріл Томас одразу занепокоїлися станом двох собак — чотирирічного Чарлі та дворічної Твіг, обидва породи паттердейл-тер’єр.

У своїх свідченнях Голлі Браун зазначила, що Твіг лежала згорнувшись у своєму лежаку та виглядала дуже млявою.

На її передній правій лапі була велика синя пов’язка.

Інспектору повідомили, що собака постраждала під час бійки з іншим псом на ім’я Чемп. За словами власника, тварини покусали одна одну через ґрати вольєрів.

Щодо Чарлі інспекторка повідомила, що він був надто худим. Його ребра добре проглядалися, а живіт був сильно втягнутим.

Також тіло собаки було вкрите численними шрамами та ранами на різних стадіях загоєння. Частина ушкоджень виглядала свіжою, інші вже загоїлися.

Особливе занепокоєння викликали рани на внутрішній стороні передньої та задньої лівих лап.

Ветеринар, який оглянув Чарлі, дійшов висновку, що ушкодження були різного віку: деяким було близько двох тижнів, іншим — приблизно тиждень. На його думку, характер травм не відповідав поясненню власника про те, що вони виникли під час полювання на щурів.

Одного із собак приспали після тяжких травм

Чоловік пояснив інспекторам, що шрами на тілі собак з’явилися під час полювання на гризунів.

Також він повідомив, що собаку Чемпа, якого возив до ветеринара, приспали, а потім поховали на його земельній ділянці.

Інспектор Дарріл Томас розповів, що Ебенезер привів їх до віддаленого поля на вершині пагорба, де за допомогою екскаватора були ексгумовані рештки тварини.

Під час огляду тіла собаки інспектори виявили тяжкі ушкодження нижньої щелепи з обох боків, а також відсутність частини носа.

Ветеринарний лікар, який досліджував тіло Чемпа, зафіксував серйозні травми підборіддя, ніздрі та вуха.

За його висновком, важке ушкодження підборіддя виникло щонайменше за два тижні до евтаназії собаки та протягом усього цього часу спричиняло тварині «хронічний біль і дискомфорт».

У своїх висновках ветеринар зазначив: «На мою професійну думку, усі три собаки — Твіг, Чарлі та Чемп — зазнали страждань унаслідок отриманих травм».

Саме ці обставини стали підставою для притягнення власника тварин до відповідальності за жорстоке поводження з ними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.