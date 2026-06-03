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В Україні хочуть дозволити виїзд за кордон ветеранам після поранень та травм

13:54, 3 червня 2026
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Ініціатива стосується захисників України, які після 2022 року отримали поранення, травми або захворювання під час служби.
В Україні хочуть дозволити виїзд за кордон ветеранам після поранень та травм
фото: Shutterstock
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В Україні пропонують надати право на виїзд за кордон ветеранам, які отримали поранення, травми або захворювання під час захисту держави після 2022 року та були звільнені з військової служби за станом здоров’я. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду

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У петиції пропонується внести зміни до законодавства щодо права на виїзд за кордон ветеранів, які після 2022 року отримали поранення, травми або захворювання під час служби та були звільнені за станом здоров’я.

У зверненні наголошується, що йдеться про людей, які не ухилялися від військової служби та не шукали способів уникнути виконання свого обов’язку. Натомість вони стали на захист України у найскладніший для держави період, а наслідки отриманих поранень, травм або захворювань часто супроводжують їх і після завершення служби.

Автори петиції зазначають, що сьогодні чимало таких ветеранів опинилися у своєрідній правовій пастці. Хоча вони вже не проходять військову службу, через тривале оформлення документів, складні бюрократичні процедури або відсутність встановленої групи інвалідності не можуть повною мірою реалізувати право на свободу пересування.

Автор звернення звертає увагу на те, що окремі ветерани після звільнення зі служби за станом здоров’я не можуть скористатися правом на виїзд за кордон через тривале оформлення документів або відсутність встановленої групи інвалідності.

У петиції також зазначається, що Конституція України гарантує громадянам право вільно залишати територію держави. Автор звернення вважає, що ветерани, звільнені зі служби за станом здоров’я, повинні мати можливість повною мірою реалізовувати свої права та свободи.

Зазначається, що надання права на виїзд за кордон дозволить таким ветеранам проходити лікування та реабілітацію, відновлювати здоров’я, відвідувати рідних, працювати, навчатися та будувати своє майбутнє після пережитого під час війни.

У петиції №41/010022-26еп закликають дозволити виїзд за кордон ветеранам, звільненим зі служби за станом здоров’я, незалежно від наявності групи інвалідності.

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