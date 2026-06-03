«Очікування затягнулося»: Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО

Володимир Зеленський дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot — інакше обіцяє «серйозні кадрові висновки».

Фото: armyinform.com.ua

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем та ракет для них.

Глава держави підкреслив, що є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному.

«Очікування затягнулося.

Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «петріотам», і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя», - сказав він.

За словами Глави держави, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту.

«Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «петріотах», або серйозні кадрові висновки. Слава Україні!», - додав він.

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