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Податок на банки приніс бюджету 30 млрд грн — утричі більше, ніж очікували від ПДВ для ФОПів

17:10, 3 червня 2026
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Підвищене оподаткування банків принесло бюджету втричі більше коштів, ніж планувалося від ПДВ для ФОПів.
Податок на банки приніс бюджету 30 млрд грн — утричі більше, ніж очікували від ПДВ для ФОПів
Фото: НБУ
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Пролонгація ставки у 50% на доходи банків забезпечила державному бюджету близько 30 млрд грн додаткових надходжень, що втричі перевищує очікуваний ефект від запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців із порогом у 4 млн грн обороту.

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Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За оцінками, від запровадження ПДВ для ФОПів уряд розраховував отримати близько 10 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету. Водночас продовження дії підвищеної ставки оподаткування доходів банків на рівні 50% дало бюджету близько 30 млрд грн.

У парламентському комітеті зазначають, що такий результат свідчить про більшу ефективність підходу, за якого додаткове податкове навантаження покладається на суб’єктів із вищими доходами.

За перший квартал цього року банки отримали 26 млрд грн чистого прибутку. Торік за перший квартал було 40 млрд грн. Тобто маємо певне зменшення загальної суми прибутків, але, як на мене, воно не критичне й не таке, що потребує перекладання навантаження на клієнтів. До того ж, за даними НБУ, цього року прибуток банків до оподаткування зріс на 6,4%.

Також наголошується, що понад 65% прибутку банківської системи формують державні банки. У зв’язку з цим додаткові податкові надходження від банківського сектору розглядаються як один із механізмів фінансування видатків на потреби оборони.

У комітеті зазначають, що наразі не фіксується ознак кризи в банківському секторі, пов’язаної зі збільшенням податкового навантаження.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 15262 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств».

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Верховна Рада України гроші законопроект ПДВ ФОП податки банк

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