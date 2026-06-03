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«Ожидание затянулось»: Владимир Зеленский провел совещание по дополнительным путям поставок ПВО

13:27, 3 июня 2026
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Владимир Зеленский дал неделю на подготовку контрактов по Patriot — в противном случае обещает «серьезные кадровые выводы».
«Ожидание затянулось»: Владимир Зеленский провел совещание по дополнительным путям поставок ПВО
Фото: armyinform.com.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по дополнительным путям поставок ПВО в Украину — систем и ракет к ним.

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Глава государства подчеркнул, что существует договоренность на высшем политическом уровне о приобретении «Пэтриотов», и эта договоренность ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях.

«Ожидание затянулось.

На совещании сегодня присутствовали представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая — ускориться с этим контрактом по «Пэтриотам», и это персональная ответственность задействованных должностных лиц. Средства из европейского пакета поддержки Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни», — сказал он.

По словам главы государства, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны.

«Поставил окончательный срок — неделя на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по «Пэтриотам», либо серьезные кадровые выводы. Слава Украине!», — добавил он.

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Владимир Зеленский ПВО

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