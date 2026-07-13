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Отбор на должность судьи местного суда: обнародовали кодированные результаты практического задания

17:39, 13 июля 2026
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ВККС обнародовала кодированные результаты практического задания по специализации местного общего суда.
Отбор на должность судьи местного суда: обнародовали кодированные результаты практического задания
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В понедельник, 13 июля, ВККС утвердила кодированные результаты выполнения 20–24 октября 2025 года практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена) участниками первой и второй групп кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

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Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

ВККС напомнила, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение незамедлительно обнародовать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

«Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценивания всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, определено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа) », — добавили в ВККС.

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