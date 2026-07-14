Минимальные пенсии выросли почти на 4 тысячи грн: кто получит повышенные выплаты

В июле должны насчитать минимальную пенсионную помощь на 3 920 грн выше аналогичного периода прошлого года.

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В июле 2026 года отдельные категории граждан получат от Пенсионного фонда Украины повышенные суммы минимальных пенсий. Речь идет о выплатах для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, которые были пересмотрены весной.

По информации Министерства по делам ветеранов, усиленная государственная поддержка касается семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии.

В частности, в 2026 году увеличили размер минимальной пенсии для семей, где помощь получают два и более человека (кроме нетрудоспособных матери или отца, жены или мужа), а также как минимум двое детей погибших защитников. В июле таким получателям должны начислить минимальную пенсионную выплату на 3 920 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. После мартовского пересмотра гарантированная сумма составляет 10 020 грн.

Еще большее повышение предусмотрели для нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Минимальные пенсии для них выросли на 5 100 грн. Такие выплаты назначают матери или отцу, жене или мужу, а также ребенку, который получает социальные выплаты вместо пенсии. Теперь каждый такой человек будет получать по 12 810 грн.

Согласно решению правительства, эти выплаты будут ежегодно индексироваться. Перерасчет Пенсионный фонд будет проводить автоматически, без необходимости личного обращения.

Если граждане соответствуют установленным требованиям, они могут обратиться в уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где погибший или пропавший без вести военнослужащий проходил службу, если ранее пенсия не назначалась.

Если пенсия уже начислялась, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление на назначение выплаты.

Для оформления необходимо подготовить копии следующих документов:

паспорт или информацию об адресе регистрации либо фактического проживания;

налоговый код;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство о рождении или браке);

документ, подтверждающий нетрудоспособность;

справку о группе инвалидности (при необходимости);

заключение о предоставлении инвалидности до достижения совершеннолетия лицам старше 18 лет;

справку из учебного заведения об обучении членов семьи по дневной форме;

документ с подтверждением стажа от 20 лет для матери или жены в возрасте старше 50–55 лет;

документ, подтверждающий отсутствие алиментов у пасынка или падчерицы;

реквизиты банковского счета.

Начисление пенсии осуществляется, если военнослужащий погиб или умер при следующих обстоятельствах:

во время прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

более чем через три месяца после увольнения из-за полученного во время службы ранения, контузии или заболевания.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наличие 20 лет страхового стажа не дает права выйти на пенсию в 60 лет. Согласно действующему пенсионному законодательству Украины, в 2026 году люди с таким стажем смогут оформить пенсию по возрасту только после достижения 65 лет, если к тому времени не накопят больше лет страхового стажа.