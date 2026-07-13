Как связаться с Подольским районным судом Киева: актуальные контакты
Граждане и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Подольского районного суда города Киева, который содержит контакты структурных подразделений суда. Это позволяет быстро найти нужный номер телефона и обратиться в соответствующую службу.
В справочнике указаны телефоны приемных председателя и заместителя председателя суда, руководства аппарата, общей, административной, гражданской и уголовной канцелярий, отдела кадровой работы, отдела судебной статистики и видеоконференцсвязи, архива, а также электронный адрес суда.
Телефонный справочник
Приемная председателя суда
(044) 294-72-30
3 этаж, каб. 305
Приемная заместителя председателя суда
(044) 294-72-43
2 этаж, каб. 201
Руководитель и заместитель руководителя аппарата суда
(044) 294-72-32
2 этаж, каб. 218
Отдел кадровой работы
(044) 294-72-37
3 этаж, каб. 304
Общая канцелярия
(044) 294-72-36
2 этаж, каб. 216
Административная канцелярия
(044) 294-72-35
2 этаж, каб. 215
Гражданская канцелярия
(044) 294-72-33
2 этаж, каб. 213
Уголовная канцелярия
(044) 294-72-34
2 этаж, каб. 214
Отдел судебной статистики и видеоконференцсвязи
(044) 294-72-38
4 этаж, каб. 403
Заведующий архивом
(044) 294-72-39
4 этаж, каб. 401
Электронный адрес суда: [email protected]
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