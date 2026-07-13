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Как связаться с Подольским районным судом Киева: актуальные контакты

17:17, 13 июля 2026
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Все актуальные контакты структурных подразделений Подольского районного суда Киева.
Как связаться с Подольским районным судом Киева: актуальные контакты
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Граждане и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Подольского районного суда города Киева, который содержит контакты структурных подразделений суда. Это позволяет быстро найти нужный номер телефона и обратиться в соответствующую службу.

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В справочнике указаны телефоны приемных председателя и заместителя председателя суда, руководства аппарата, общей, административной, гражданской и уголовной канцелярий, отдела кадровой работы, отдела судебной статистики и видеоконференцсвязи, архива, а также электронный адрес суда.

Телефонный справочник

Приемная председателя суда

(044) 294-72-30

3 этаж, каб. 305

Приемная заместителя председателя суда

(044) 294-72-43

2 этаж, каб. 201

Руководитель и заместитель руководителя аппарата суда

(044) 294-72-32

2 этаж, каб. 218

Отдел кадровой работы

(044) 294-72-37

3 этаж, каб. 304

Общая канцелярия

(044) 294-72-36

2 этаж, каб. 216

Административная канцелярия

(044) 294-72-35

2 этаж, каб. 215

Гражданская канцелярия

(044) 294-72-33

2 этаж, каб. 213

Уголовная канцелярия

(044) 294-72-34

2 этаж, каб. 214

Отдел судебной статистики и видеоконференцсвязи

(044) 294-72-38

4 этаж, каб. 403

Заведующий архивом

(044) 294-72-39

4 этаж, каб. 401

Электронный адрес суда: [email protected]

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