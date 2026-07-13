Громады могут получить право быстрее демонтировать бесхозные объекты на реках

Законопроект должен устранить законодательные препятствия, которые сейчас затрудняют демонтаж заброшенных сооружений на реках.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 15390 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины. Документ направлен на урегулирование и существенное ускорение процедуры приобретения права собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, которые препятствуют свободному течению рек, ухудшают их гидрологический режим и морфологические условия, для их последующего сноса.

Почему это важно

Необходимость принятия законопроекта авторы объясняют положениями Водной стратегии Украины до 2050 года, которая предусматривает восстановление не менее 5 километров свободного течения рек ежегодно.

Во время инвентаризации в бассейне реки Рось было выявлено 2053 бесхозных объекта недвижимости. Из них 268 препятствуют свободному течению рек, ухудшают их гидрологический режим и морфологические условия и нуждаются в демонтаже или ликвидации.

В то же время во многих случаях установить собственника или балансодержателя таких сооружений невозможно. Из-за этого отсутствует лицо, которое можно было бы обязать демонтировать объект или привести его в надлежащее состояние, а действующая процедура оформления права собственности на бесхозное недвижимое имущество является длительной и затрудняет достижение экологических целей.

Законопроект является частью комплексных изменений в сфере управления водными ресурсами.

В частности, 30 июня 2026 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15370, который предлагает дополнить Водный кодекс новой статьей «Восстановление свободного течения рек».

Добавим, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект № 15370 предусматривает внесение изменений в Водный кодекс Украины, которыми предлагается ввести процедуру обследования, учета и принятия решений в отношении гидротехнических сооружений и других объектов недвижимого имущества, препятствующих свободному течению (непрерывности) рек, ухудшающих их гидрологический режим и морфологические условия. Также документ уточняет компетенцию органов власти по обеспечению выполнения планов управления речными бассейнами, их обновлению и урегулирует вопросы ограничения прав водопользователей, осуществляющих специальное водопользование.

Что предусматривает законопроект № 15390

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 335 Гражданского кодекса Украины, которыми вводится особая процедура приобретения права собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, препятствующие свободному течению рек.

Особенности такой процедуры определены правительственным законопроектом № 15370 о внесении изменений в Водный кодекс Украины.

Отметим, что законопроект № 15390 является частью комплексных изменений в сфере управления водными ресурсами и производным от правительственного законопроекта № 15370, которым предлагается дополнить Водный кодекс Украины новой статьей «Восстановление свободного течения рек».

Добавим, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом № 15370 предлагается внести изменения в Водный кодекс Украины, которыми предусматривается введение процедуры обследования, учета и принятия решений в отношении гидротехнических сооружений и других объектов недвижимого имущества, препятствующих свободному течению (непрерывности) рек, ухудшающих их гидрологический режим и морфологические условия. Также документ уточняет компетенцию органов власти по обеспечению выполнения планов управления речными бассейнами, их обновления и регулирует вопросы ограничения прав водопользователей, осуществляющих специальное водопользование.

Статья 82¹ законопроекта № 15370 определяет процедуру выявления, учета и дальнейшего распоряжения объектами недвижимого имущества, которые препятствуют свободному течению (непрерывности) рек, ухудшают их гидрологический режим и морфологические условия.

Предполагается, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере развития водного хозяйства, будет проводить обследование рек и земель водного фонда с привлечением уполномоченных органов в сферах охраны водных ресурсов, окружающей среды, рыбного хозяйства, земельных отношений, гидрометеорологической деятельности, а также органов местного самоуправления. Ежегодно будет утверждаться план-график таких обследований, при формировании которого будут учитываться экологическое состояние водных массивов, цели планов управления речными бассейнами и обращения физических и юридических лиц.

По результатам обследования будет составляться протокол, который будет направляться органу местного самоуправления для принятия мер по установлению собственника объекта. Если собственника невозможно установить по данным государственных реестров, орган местного самоуправления в течение 20 рабочих дней будет обращаться с заявлением о постановке такого объекта на учет как бесхозяйного. После этого в течение трех дней должно быть опубликовано соответствующее объявление в печатных СМИ.

Если собственник будет установлен, орган местного самоуправления уведомит его о необходимости обеспечить дальнейшую эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями Водного кодекса либо, в случае их несоблюдения, осуществить его демонтаж (снос). В то же время, если будет установлено, что объект относится к инфраструктуре внутреннего водного транспорта, дальнейшие действия в отношении него предприниматься не будут, а информация о таком объекте будет передана центральному органу исполнительной власти, формирующему государственную политику в сфере внутреннего водного транспорта.

Документ также предусматривает, что методику отнесения объектов недвижимого имущества к таким, которые препятствуют свободному течению рек, ухудшают их гидрологический режим и морфологические условия, будет утверждать центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Если в течение трех месяцев после постановки объекта на учет его собственник не будет установлен, объект перейдет в коммунальную собственность территориальной громады, на территории которой он расположен. После этого орган местного самоуправления сможет принять решение о его дальнейшей эксплуатации либо демонтаже (сносе). Предполагается, что демонтаж будет осуществляться за счет средств местного бюджета, международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

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