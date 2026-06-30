Кабмин предлагает изменить Водный кодекс для сохранения рек и борьбы с загрязнением

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о защите рек от загрязнения и восстановлении их водности.

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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона № 15370 «О внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно сохранения водности рек и охраны их от загрязнения».

Законопроект направлен на выполнение Плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024–2030 годы и урегулирование на законодательном уровне вопросов выполнения планов управления речными бассейнами, а также осуществления мероприятий, направленных на сохранение водности рек и их охрану от загрязнения.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Водный кодекс Украины в части:

введения процедуры проведения обследования, учета и принятия решений относительно гидротехнических сооружений и других объектов недвижимого имущества, препятствующих свободному течению (непрерывности) рек, ухудшающих их гидрологический режим и морфологические условия;

уточнения компетенций для обеспечения выполнения планов управления речными бассейнами, их обновления и урегулирования ограничения прав водопользователей, осуществляющих специальное водопользование.

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