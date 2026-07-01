Почему вакцинацию детей лучше проводить летом, а не перед началом учебного года — объяснили в Минздраве

Летний период снижает риск заражения инфекциями и позволяет сформировать иммунитет к осеннему сезону.

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В Министерстве здравоохранения отмечают, что летний период связан с активным отдыхом и путешествиями. Походы в лес, пикники, работа на огороде или даче повышают риск травм, а следовательно, и контактов с возбудителями инфекционных заболеваний. Среди них — столбняк, который чаще возникает из-за травм, полученных при работе с почвой или во время активного отдыха; вирусный гепатит А, связанный с водой, питанием и путешествиями; а также ротавирусная инфекция, для которой характерно сезонное увеличение заболеваемости среди детей.

Отдельно в Минздраве отмечают, что такие инфекции, как корь и коклюш, остаются актуальными в течение всего года при недостаточном уровне вакцинации. Дополнительным фактором риска является пребывание детей в укрытиях во время воздушных тревог, где повышается вероятность распространения инфекций.

Также в министерстве подчеркивают, что летом обычно фиксируется самый низкий уровень распространения острых респираторных вирусных инфекций. Это снижает вероятность того, что прививки придется откладывать из-за болезни, если сравнивать с осенне-зимним эпидемическим сезоном.

Еще одним аргументом является меньшая нагрузка на медицинские учреждения летом. В конце августа и в сентябре родители активно обращаются к врачам за справками для школ и детских садов, поэтому летом появляется больше возможностей в спокойной обстановке проконсультироваться с семейным врачом относительно вакцинального статуса ребенка и, при необходимости, наверстать пропущенные прививки.

В Минздраве также отмечают, что формирование иммунного ответа после вакцинации длится несколько недель. Поэтому прививки летом позволяют обеспечить защиту ребенка к началу осеннего сезона и возвращению в детские коллективы.

В ведомстве призывают родителей обращаться к семейным врачам для уточнения графика прививок. Там подчеркивают, что своевременная вакцинация остается самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний и их осложнений.

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