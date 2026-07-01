Чому вакцинацію дітей краще робити влітку, а не перед школою – пояснили в МОЗ

Літній період знижує ризики інфекцій і дозволяє сформувати імунітет до осіннього сезону.

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У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що літній період пов’язаний з активним відпочинком і подорожами. Походи в ліс, пікніки, робота на городі або дачі підвищують ризик травм, а отже й контактів зі збудниками інфекційних захворювань. Серед них — правець, який частіше виникає через травмування під час роботи з ґрунтом або активного відпочинку; вірусний гепатит А, пов’язаний із водою, харчуванням і подорожами; а також ротавірусна інфекція, для якої характерне сезонне зростання захворюваності серед дітей.

Окремо у МОЗ наголошують, що такі інфекції, як кір і кашлюк, залишаються актуальними протягом усього року за умови недостатнього рівня вакцинації. Додатковим фактором ризику є перебування дітей в укриттях під час повітряних тривог, де підвищується ймовірність поширення інфекцій.

Також у міністерстві підкреслюють, що влітку зазвичай фіксується найнижчий рівень поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це зменшує ймовірність того, що щеплення доведеться відкладати через хворобу, якщо порівнювати з осінньо-зимовим епідемічним сезоном.

Ще одним аргументом є менше навантаження на медичні заклади влітку. Наприкінці серпня та у вересні батьки активно звертаються до лікарів за довідками для шкіл і дитячих садків, тому влітку є більше можливостей у спокійному режимі проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинального статусу дитини та за потреби надолужити пропущені щеплення.

У МОЗ також зазначають, що формування імунної відповіді після вакцинації триває кілька тижнів. Тому щеплення влітку дозволяє забезпечити захист дитини до початку осіннього сезону та повернення до дитячих колективів.

У відомстві закликають батьків звертатися до сімейних лікарів для уточнення графіка щеплень. Там наголошують, що своєчасна вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики інфекційних хвороб та їх ускладнень.

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