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Витратити кошти Національного кешбека можна буде до 31 липня

17:51, 30 червня 2026
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Кабмін продовжить терміни використання Національного кешбеку.
Витратити кошти Національного кешбека можна буде до 31 липня
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Квітневий Національний кешбек зарахується з 3 липня, а термін для витрат продовжать на місяць. Про це повідомили у Мінцифри.

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«3 липня на картку надійдуть квітневі виплати і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб ви могли зручно скористатися всіма коштами на рахунку. Оплачуйте комуналку, купуйте українські товари чи донатьте на армію до 31 липня включно», - йдеться у заяві.

Компенсація за пальне та використання залишків

Разом із квітневими виплатами українці отримають кешбек за пальне до 1000 гривень.

«Тож плануйте покупки, оплату послуг чи донати до 31 липня. Усе, що ви не встигнете витратити до цієї дати, автоматично повернеться в держбюджет», - заявили у Мінцифрі.

А що з кешбеком за травень і червень?

Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що витратити накопичені гроші

  • комунальні послуги;
  • ліки та медичні вироби українського виробництва з переліку аптек-партнерів;
  • книги й друковану продукцію в книгарнях-учасниках програми;
  • поштові послуги;
  • продукти українського виробництва в торговельних мережах, що долучилися до програми;
  • благодійність і донати на ЗСУ.

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Кабінет Міністрів України кешбек

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