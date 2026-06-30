Угорщина готова надавати притулок чоловікам з України, навіть якщо ЄС виступить буде проти, — Петер Мадяр

Уряд Угорщини не підтримає пропозицію ЄС позбавити тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку.

Фото: Getty Images

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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у разі, якщо ЄС ухвалить рішення не надавати статус захисту новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам з України, «це не завадить Угорщині надати статус біженця тим із Закарпаття», пише місцеве видання Index.

Як зазначає газета, президент партії «Mi Hazánk» Ласло Тороцкаї під час засідання у парламенті звернув увагу на позицію Єврокомісії, згідно з якою тимчасовий захист не повинен надаватися в майбутньому тим, хто прибуває з України та яким українська влада не дозволила виїхати з країни через військові зобов'язання.

Петер Мадяр заявив, що угорська позиція вже була озвучена на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі.

Він сказав, що міністр внутрішніх справ країни Габор Пошфаї «рішуче заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії».

Прем'єр-міністр Угорщини, як вказано, «пояснив, що якщо ЄС прийме неправильне рішення, це не завадить Угорщині надати статус біженця тим із Закарпаття, які приїдуть до країни, щоб уникнути призову».

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