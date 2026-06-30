  1. У світі

Угорщина готова надавати притулок чоловікам з України, навіть якщо ЄС виступить буде проти, — Петер Мадяр

17:49, 30 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд Угорщини не підтримає пропозицію ЄС позбавити тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку.
Угорщина готова надавати притулок чоловікам з України, навіть якщо ЄС виступить буде проти, — Петер Мадяр
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у разі, якщо ЄС ухвалить рішення не надавати статус захисту новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам з України, «це не завадить Угорщині надати статус біженця тим із Закарпаття», пише місцеве видання Index.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначає газета, президент партії «Mi Hazánk» Ласло Тороцкаї під час засідання у парламенті звернув увагу на позицію Єврокомісії, згідно з якою тимчасовий захист не повинен надаватися в майбутньому тим, хто прибуває з України та яким українська влада не дозволила виїхати з країни через військові зобов'язання.

Петер Мадяр заявив, що угорська позиція вже була озвучена на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі.

Він сказав, що міністр внутрішніх справ країни Габор Пошфаї «рішуче заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії».

Прем'єр-міністр Угорщини, як вказано, «пояснив, що якщо ЄС прийме неправильне рішення, це не завадить Угорщині надати статус біженця тим із Закарпаття, які приїдуть до країни, щоб уникнути призову».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Угорщина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Медзаклади повинні мати фахівців за всіма заявленими спеціальностями, а ветеранів і родини загиблих військових обслуговувати першочергово

Кабмін оновив ліцензійні умови для медичної практики: нові вимоги до персоналу та позачергове обслуговування ветеранів.

Суди отримають право витребувати оригінали документів під час онлайн-засідання

Онлайн-правосуддя: у Раді пропонують уточнити процедуру роботи з оригіналами доказів.

ВРП відклала розгляд скарги на рішення про звільнення судді Надії Щерби через її службу в ЗСУ

ВРП підтримала клопотання судді Надії Щерби та відклала розгляд її скарги на рішення Третьої ДП ВРП про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді з Києва Віктора Шулежка

ВРП закрила дисциплінарне провадження щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Віктора Шулежка.

КСУ визнав неконституційною норму КПК про безальтернативне тримання під вартою: розбір тексту рішення

КСУ визнав неконституційною норму КПК України, яка зобов’язувала суди застосовувати до військовослужбовців виключно тримання під вартою за вчинення окремих військових злочинів під час дії воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]