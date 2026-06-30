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Венгрия готова предоставлять убежище мужчинам из Украины, даже если ЕС выступит против, — Петер Мадяр

17:49, 30 июня 2026
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Правительство Венгрии не поддержит предложение ЕС лишить временной защиты украинских мужчин призывного возраста.
Венгрия готова предоставлять убежище мужчинам из Украины, даже если ЕС выступит против, — Петер Мадяр
Фото: Getty Images
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты вновь прибывшим военнообязанным мужчинам из Украины, «это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья», пишет местное издание Index.

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Как отмечает газета, президент партии «Mi Hazánk» Ласло Тороцкаи во время заседания в парламенте обратил внимание на позицию Еврокомиссии, согласно которой временная защита в будущем не должна предоставляться тем, кто прибывает из Украины и кому украинские власти не разрешили выехать из страны из-за воинской обязанности.

Петер Мадяр заявил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

Он сказал, что министр внутренних дел страны Габор Пошфаи «решительно заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии».

Премьер-министр Венгрии, как указано, «объяснил, что если ЕС примет неправильное решение, это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, которые приедут в страну, чтобы избежать призыва».

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Украина Венгрия

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