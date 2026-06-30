Венгрия готова предоставлять убежище мужчинам из Украины, даже если ЕС выступит против, — Петер Мадяр

Правительство Венгрии не поддержит предложение ЕС лишить временной защиты украинских мужчин призывного возраста.

Фото: Getty Images

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты вновь прибывшим военнообязанным мужчинам из Украины, «это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья», пишет местное издание Index.

Как отмечает газета, президент партии «Mi Hazánk» Ласло Тороцкаи во время заседания в парламенте обратил внимание на позицию Еврокомиссии, согласно которой временная защита в будущем не должна предоставляться тем, кто прибывает из Украины и кому украинские власти не разрешили выехать из страны из-за воинской обязанности.

Петер Мадяр заявил, что венгерская позиция уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

Он сказал, что министр внутренних дел страны Габор Пошфаи «решительно заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии».

Премьер-министр Венгрии, как указано, «объяснил, что если ЕС примет неправильное решение, это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, которые приедут в страну, чтобы избежать призыва».

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