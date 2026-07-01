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Сенат Франции поддержал законопроект против «ультрабыстрой моды» Shein и Temu

07:36, 1 июля 2026
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Французский Сенат одобрил обновленную версию законопроекта, предусматривающего штрафы и ограничения для онлайн-платформ «ультрабыстрой моды», в частности Shein и Temu.
Сенат Франции поддержал законопроект против «ультрабыстрой моды» Shein и Temu
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Французский Сенат одобрил обновленную версию законопроекта, направленного на ограничение деятельности крупных онлайн-платформ, в частности Shein и Temu. Об этом сообщает Reuters.

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Работа над документом длилась более двух лет и сопровождалась обсуждениями между верхней и нижней палатами парламента. Законодатели пытались согласовать текст с действующим законодательством Европейского Союза.

Согласно проекту закона, компании, работающие в сегменте «ультрабыстрой моды», могут быть оштрафованы в этом году на сумму от 0,25 до 6 евро за каждую единицу продукции. К 2030 году размер штрафа планируется увеличить до 10 евро за единицу товара.

Помимо штрафных санкций, документ предусматривает запрет на рекламу компаний этого сектора, а также запрет на продвижение их товаров инфлюенсерами.

Министр по вопросам малого предпринимательства Серж Папен, выступая перед голосованием, заявил, что речь идет не только об одежде, но и о модели потребления в обществе.

«Сегодня на кону стоит не просто одежда, а та общественная модель, которую мы хотим защитить. Отрасль, на которую направлен этот законопроект, — это та, которая наполняет наши рынки одноразовой модой, одеждой, которую носят всего несколько недель, а потом выбрасывают», — сказал он.

Чтобы закон вступил в силу, его ещё должен подписать президент Франции Эмманюэль Макрон.

В компании Shein заявили, что отдельные положения законопроекта «выглядят противоречащими действующей европейской нормативной базе, регулирующей цифровые услуги и электронную коммерцию».

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законопроект Франция

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