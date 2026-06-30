  1. В мире
  2. / Спорт

Президент Парагвая объявил выходной после сенсационной победы над Германией на ЧМ-2026

17:34, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Сегодня празднует вся страна», — заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья, комментируя указ об официальном выходном.
Президент Парагвая объявил выходной после сенсационной победы над Германией на ЧМ-2026
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил праздничный выходной день после победы национальной сборной по футболу над Германией в матче 1/16 финала Чемпионата мира-2026.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Гигантский Парагвай! Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая воплощает самые глубокие черты нашей идентичности: упорство, веру и силу народа, который никогда не сдается.

Спасибо, "Альбирроха", за то, что подарила нам эту безграничную радость и вновь объединила миллионы парагвайцев под одним флагом. Указ № 6280: хорошего стоит ждать. Вперед, Парагвай!», — написал Пенья на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ

ВСП поддержал ходатайство судьи Надежды Щербы и отложил рассмотрение ее жалобы на решение Третьей ДП ВСП о привлечении к дисциплинарной ответственности.

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи из Киева Виктора Шулежко

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Окружного административного суда Киева Виктора Шулежко.

КСУ признал неконституционной норму УПК о безальтернативном содержании под стражей: разбор текста решения

КСУ признал неконституционной норму УПК Украины, которая обязывала суды применять к военнослужащим исключительно содержание под стражей за совершение отдельных воинских преступлений в период действия военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]