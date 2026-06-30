Президент Парагвая объявил выходной после сенсационной победы над Германией на ЧМ-2026

«Сегодня празднует вся страна», — заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья, комментируя указ об официальном выходном.

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Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил праздничный выходной день после победы национальной сборной по футболу над Германией в матче 1/16 финала Чемпионата мира-2026.

«Гигантский Парагвай! Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая воплощает самые глубокие черты нашей идентичности: упорство, веру и силу народа, который никогда не сдается.

Спасибо, "Альбирроха", за то, что подарила нам эту безграничную радость и вновь объединила миллионы парагвайцев под одним флагом. Указ № 6280: хорошего стоит ждать. Вперед, Парагвай!», — написал Пенья на своей странице в социальной сети Instagram.

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