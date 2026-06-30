НАЗК обновило API Реестра деклараций: появился поиск по месту работы и населенному пункту

Журналисты и аналитики получили новые инструменты для автоматизированного анализа деклараций должностных лиц.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило об обновлении публичного API Реестра деклараций, а также об обнародовании результатов своей деятельности в машиночитаемом формате.

Как отметили в НАЗК, после обновления общественные расследователи, аналитики и журналисты получили новые инструменты для автоматизированного поиска деклараций и локального анализа информации.

Одной из главных новинок стал поиск по месту работы декларанта. Отныне декларации можно отбирать по коду ЕГРПОУ или названию учреждения. Это позволяет быстро получить декларации сотрудников конкретного министерства, суда, коммунального предприятия или другой организации.

Также в публичном API появился поиск по географической привязке с использованием кодов КАТОТТГ. Благодаря этому пользователи могут находить декларации должностных лиц, привязанные к конкретному региону, району или населенному пункту, что упрощает анализ данных на уровне отдельных территориальных общин.

В НАЗК отметили, что обновление расширяет возможности работы с открытыми данными и делает анализ деклараций более удобным для журналистов, аналитиков и общественных расследователей.

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