НАЗК оновило API Реєстру декларацій: з'явився пошук за місцем роботи та громадою

Журналісти й аналітики отримали нові інструменти для автоматизованого аналізу декларацій посадовців.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про оновлення публічного API Реєстру декларацій, а також оприлюднення результатів своєї діяльності у машиночитаному форматі.

Як зазначили в НАЗК, після оновлення громадські розслідувачі, аналітики та журналісти отримали нові інструменти для автоматизованого пошуку декларацій і локального аналізу інформації.

Однією з головних новацій став пошук за місцем роботи декларанта. Відтепер декларації можна відбирати за кодом ЄДРПОУ або назвою установи. Це дає змогу швидко отримати декларації працівників конкретного міністерства, суду, комунального підприємства чи іншої організації.

Також у публічному API з'явився пошук за географічною прив’язкою з використанням кодів КАТОТТГ. Завдяки цьому користувачі можуть знаходити декларації посадовців, прив'язані до конкретного регіону, району чи населеного пункту, що спрощує аналіз даних на рівні окремих територіальних громад.

У НАЗК зазначили, що оновлення розширює можливості роботи з відкритими даними та робить аналіз декларацій більш зручним для журналістів, аналітиків і громадських розслідувачів.

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