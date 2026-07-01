Служба в ВСУ не освобождает от ограничительного предписания: ВС оставил в силе решение по делу о домашнем насилии

Прохождение военной службы лицом, совершившим домашнее насилие, не является основанием для отказа в выдаче ограничительного предписания или обязательного приостановления производства по делу, если его интересы в суде представляет адвокат.

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Во время полномасштабной войны значительное количество военнослужащих находится вдали от места проживания семьи, однако само по себе это не исключает возникновения споров, связанных с домашним насилием, и применения предусмотренных законом мер защиты.

В постановлении от 25 июня 2026 года по делу № 564/2604/25 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос о достаточности доказательств домашнего насилия, оценке рисков его повторения, а также влиянии прохождения военной службы лицом, совершившим насилие, на рассмотрение дела.

Постановление имеет практическое значение, поскольку подтверждает, что первоочередной задачей суда остается защита пострадавшего лица и оценка рисков продолжения насилия, а не статус лица как военнослужащего.

Обстоятельства дела

Женщина обратилась в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении мужа, с которым состояла в зарегистрированном браке. Она указала, что после вынужденного переезда из-за полномасштабного вторжения России муж начал систематически совершать в отношении нее психологическое, физическое и экономическое домашнее насилие.

По словам заявительницы, она неоднократно подвергалась физическому насилию, получала телефонные сообщения с нецензурной бранью, угрозами убийством и другими запугиваниями. Насилие происходило также в присутствии их малолетнего ребенка.

Она неоднократно обращалась в полицию, а по одному из эпизодов сведения были внесены в ЕРДР по части первой статьи 125 УК Украины по факту причинения телесных повреждений.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление и выдал ограничительное предписание сроком на шесть месяцев, запретив мужчине разыскивать заявительницу, преследовать ее, контактировать с ней любым способом, вести переписку или телефонные переговоры. Вместе с тем в запрете находиться по месту совместного проживания суд отказал. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

В кассационной жалобе мужчина, проходивший службу в Вооруженных Силах Украины, утверждал, что доказательств домашнего насилия недостаточно, риски не доказаны, а суд первой инстанции должен был приостановить производство по делу в связи с его прохождением военной службы.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» определяет ограничительное предписание как одну из специальных мер защиты пострадавших лиц.

ВС указал, что выдача ограничительного предписания является мерой воздействия на обидчика, которая может применяться исключительно в интересах пострадавших лиц и при наличии определенных факторов и рисков.

Суд отметил, что при решении вопроса о наличии оснований для выдачи ограничительного предписания суды должны устанавливать, каким формам домашнего насилия подвергался заявитель, а также оценивать риски продолжения домашнего насилия в будущем в любой его форме.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул правовую природу данной меры.

ВС указал, что ограничительное предписание по своей сути не является мерой наказания лица (в отличие от норм, закрепленных в КоАП и УК Украины), а представляет собой временную меру, выполняющую защитную и превентивную функции и направленную на предупреждение совершения насилия и обеспечение первоочередной безопасности пострадавших лиц с учетом предусмотренных законом рисков до решения вопроса о квалификации действий обидчика и принятия в отношении него решения в соответствующем административном или уголовном производстве.

Суд также отметил, что доказательства, прилагаемые к заявлению о выдаче ограничительного предписания, должны касаться места совершения домашнего насилия, рисков для безопасности пострадавшего лица, вероятности продолжения либо повторного совершения домашнего насилия, наступления тяжких или особо тяжких последствий, а также смерти пострадавшего лица.

Это могут быть доказательства применения психологического насилия, унижения достоинства, жестокого обращения, продолжительности и систематичности противоправного поведения обидчика, а также доказательства того, что он продолжает агрессивные действия и не намерен менять свое поведение, вследствие чего существует риск их продолжения.

Оценивая конкретные обстоятельства дела, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Суд пришел к выводу, что заявительница доказала наличие обстоятельств, которые в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» дают основания для выдачи ограничительного предписания сроком на шесть месяцев и применения мер временного ограничения прав обидчика.

ВС указал, что, обращаясь в суд, заявительница стремилась принять меры по предотвращению вероятного продолжения или повторения насилия, предупредить наступление тяжких или особо тяжких последствий, а также причинение вреда пострадавшему лицу, поэтому выдача такого предписания направлена на обеспечение первоочередной безопасности заявительницы.

Доводы кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции рассмотрел дело в отсутствие заинтересованного лица и необоснованно не приостановил производство на период прохождения заявителем службы в ВСУ, коллегия судей отклонила.

ВС указал, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции интересы ответчика представлял адвокат, присутствовавший в судебных заседаниях, а сам заявитель не представил надлежащих доказательств существования предусмотренных статьей 251 ГПК Украины оснований для обязательного приостановления производства.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и подтвердил законность выдачи ограничительного предписания сроком на шесть месяцев.

Фактически Суд подчеркнул, что ограничительное предписание является не наказанием, а превентивным механизмом защиты пострадавшего лица. Для его применения суд должен оценить доказательства совершения домашнего насилия и риски его повторения, а прохождение обидчиком военной службы само по себе не препятствует рассмотрению дела, если обеспечено его надлежащее представительство и отсутствуют предусмотренные законом основания для приостановления производства.

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