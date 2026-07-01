Суд оштрафовал военнослужащего ТЦК на 17 тысяч грн за небрежное отношение к службе

Военнослужащий трижды не осуществлял непрерывную видеозапись при исполнении своих служебных обязанностей.

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Судья Центрального районного суда г. Николаева Владимир Лященко рассмотрел протокол, составленный в отношении военнослужащего одного из отделов Николаевского РТЦК и СП, и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Как установил суд, в конце марта – начале апреля 2026 года, во время мероприятий по оповещению граждан, военнослужащий трижды не осуществлял непрерывную видеозапись при исполнении своих служебных обязанностей.

В связи с этим его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода).

Военнослужащий вину в совершенном признал.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины последнего и постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

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