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Суд оштрафував військовослужбовця ТЦК на 17 тисяч грн за недбале ставлення до служби

22:00, 1 липня 2026
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Військовослужбовець тричі не проводив безперервний відеозапис, виконуючі свої службові обов'язки.
Суд оштрафував військовослужбовця ТЦК на 17 тисяч грн за недбале ставлення до служби
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Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Володимир Лященко розглянув протокол, складений стосовно військовослужбовця одного з відділів Миколаївського РТЦК та СП та оштрафував його на 17 тисяч гривень.

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Як встановив суд, наприкінці березня-початку квітня 2026 року, під час заходів з оповіщення громадян, військовослужбовець тричі не проводив безперервний відеозапис, виконуючі свої службові обов'язки.

Відтак, його дії кваліфікували за ч.2 ст.17215 КУпАП (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Військовослужбовець вину у вчиненому визнав.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність вини останнього та постановив накласти на нього стягнення у виді штрафу в сумі 17 000 гривень.

Раніше Судово-юридична газета писала про фіксацію дій ТЦК та СП: що дозволено, як працюють бодікамери та скільки зберігаються записи.

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