Фіксація дій ТЦК та СП: що дозволено, як працюють бодікамери та скільки зберігаються записи

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право здійснювати фото- і відеозйомку під час виконання своїх повноважень.

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Юристи роз’яснили правила фото- та відеофіксації під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК та СП, а також порядок використання портативних відеореєстраторів і зберігання записів.

Зазначається, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право здійснювати фото- і відеозйомку під час виконання своїх повноважень. Також вони можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Використання портативних відеореєстраторів регламентоване окремою Інструкцією, затвердженою наказом Міноборони від 6 серпня 2024 року № 532.

Зокрема, пристрій закріплюється на форменому одязі на грудях або іншим способом, що забезпечує належну фіксацію подій. У разі потреби для кращої якості зйомки відеореєстратор може використовуватися в ручному режимі.

Запис має вестись безперервно з моменту початку виконання службових обов’язків щодо оповіщення громадян та перевірки військово-облікових документів і до завершення заходів. Водночас передбачені винятки — зокрема у випадках загрози фіксації об’єктів абоо інформації із обмеженим доступом або під час перерв, пов’язаних із фізіологічними потребами.

Перед початком запису працівник ТЦК та СП має перевірити правильність дати і часу на пристрої та поінформувати осіб, яких фіксують на відео. Після завершення роботи відеореєстратор і носій інформації передаються відповідальній особі.

Також визначено заборони для працівників ТЦК та СП

Зокрема, не дозволяється видаляти або змінювати записи, вимикати відеореєстратор на вимогу сторонніх осіб, використовувати пристрій поза межами службових повноважень або передавати записи третім особам.

Строк зберігання фото- та відеоматеріалів становить 30 днів із дати завантаження. Водночас він може бути продовжений за рішенням керівника ТЦК та СП у разі використання матеріалів у кримінальних або адміністративних провадженнях, під час розгляду скарг, адвокатських запитів, службових розслідувань або фіксації надзвичайних подій.

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