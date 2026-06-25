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Фиксация действий ТЦК и СП: что разрешено, как работают бодикамеры и сколько хранятся записи

16:43, 25 июня 2026
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Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право осуществлять фото- и видеосъемку при выполнении своих полномочий.
Фиксация действий ТЦК и СП: что разрешено, как работают бодикамеры и сколько хранятся записи
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Юристы разъяснили правила фото- и видеофиксации при исполнении служебных обязанностей работниками ТЦК и СП, а также порядок использования портативных видеорегистраторов и хранения записей.

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Отмечается, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право осуществлять фото- и видеосъемку при выполнении своих полномочий. Также они могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Использование портативных видеорегистраторов регламентировано отдельной Инструкцией, утвержденной приказом Минобороны от 6 августа 2024 года № 532.

В частности, устройство закрепляется на форменной одежде на груди или иным способом, обеспечивающим надлежащую фиксацию событий. При необходимости для лучшего качества съемки видеорегистратор может использоваться в ручном режиме.

Запись должна вестись непрерывно с момента начала исполнения служебных обязанностей по оповещению граждан и проверке военно-учетных документов и до завершения мероприятий. Вместе с тем предусмотрены исключения — в частности, в случаях угрозы фиксации объектов или информации с ограниченным доступом либо во время перерывов, связанных с физиологическими потребностями.

Перед началом записи работник ТЦК и СП должен проверить правильность даты и времени на устройстве и проинформировать лиц, которых фиксируют на видео. После завершения работы видеорегистратор и носитель информации передаются ответственному лицу.

Также определены запреты для работников ТЦК и СП.

В частности, не разрешается удалять или изменять записи, выключать видеорегистратор по требованию посторонних лиц, использовать устройство вне пределов служебных полномочий или передавать записи третьим лицам.

Срок хранения фото- и видеоматериалов составляет 30 дней с даты загрузки. Вместе с тем он может быть продлен по решению руководителя ТЦК и СП в случае использования материалов в уголовных или административных производствах, при рассмотрении жалоб, адвокатских запросов, служебных расследований или фиксации чрезвычайных происшествий.

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